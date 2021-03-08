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Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi

Üsküdar'da Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar, yakınları ve personel tahliye edilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
 08 Mart 2021 07:25
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Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi

Üsküdar'da Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar, yakınları ve personel dışarı çıkarılırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin hastanede duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.
DHA
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