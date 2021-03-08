Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi
Üsküdar'da Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar, yakınları ve personel tahliye edilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
|08 Mart 2021 07:25
|+Aa- Yazdır
Üsküdar'da Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar, yakınları ve personel dışarı çıkarılırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin hastanede duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'da yol kenarında ceset bulundu
08 Mart 2021 07:35
|Adana'da hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 ölü
07 Mart 2021 22:35
|Diyarbakır'da feci kaza: 5 ölü, 4 yaralı
07 Mart 2021 18:51
|Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı
07 Mart 2021 17:38
|Kayıp mühendisten acı haber
07 Mart 2021 17:15
|Bir vahşet haberi de Ankara'da! Eşini 4 çocuğunun gözü önünde öldürdü
07 Mart 2021 14:51
|Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı
07 Mart 2021 14:34
|Sokak ortasında darp edilen kadın ve çocuğu koruma altında
07 Mart 2021 13:23
|Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı attı, o anlar kamerada
07 Mart 2021 11:41
|İtfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
07 Mart 2021 11:39