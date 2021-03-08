İstanbullular dikkat: Bugün bu yollar kapalı
|08 Mart 2021 07:45
|+Aa- Yazdır
İstanbul Valiliği, kentte düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla bugün saat 14.00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.
Açıklamaya göre kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.
2.Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol kapatılacak.
3.Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
4.Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
5.Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.
6.Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.
7.Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek.
8.Taksim Tünel girişi İstiklal'e giriş trafiğe kapatılacak.
ALTERNATİF YOLLAR
Kapatılacak yollara alternatif olacak olan yollar da şöyle:
1.Gümüşsuyu Caddesi
2.Tarlabaşı Bulvarı
3.Refik Saydam Caddesi
4.Sıraselviler Caddesi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Pekcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
08 Mart 2021 10:26
|Bilim Kurulu Üyesi: Aşıdan sonra hastalık hafif geçer
08 Mart 2021 10:06
|Ablasını gelin eden halasından istediği Ayten'le 54 yıldır evli
08 Mart 2021 10:00
|Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar uyarısı yapıldı
08 Mart 2021 09:47
|Çocukluk hayaliydi: İstanbul'un tek kadın Jandarma Karakol Komutanı
08 Mart 2021 09:40
|Küresel ısınma, hac ve umre ibadetleri için risk oluşturabilir
08 Mart 2021 09:27
|İstanbul Emniyeti'nden 8 Mart videosu: Kadın merhamettir, kadın şefkattir
08 Mart 2021 08:45
|Üst düzey yöneticilkte kadın oranı giderek artıyor
08 Mart 2021 08:25
|Seçim ve atamada kadınların azlığı yine değişmedi
08 Mart 2021 08:16
|'Virüs startta bekliyor'
08 Mart 2021 08:11