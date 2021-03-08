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Pandemi tedbirleri artıyor: Şehirlerarası geçişin yasaklanması gündemde

Kademeli normalleşmede ilk veriler korkuturken daha sıkı önlemler gündemde.En yüksek risk anlamına gelen kırmızı bir ilden düşük riskli sarı illere geçişleri önlemek için sınır geçişlerinde bekletme, HES kodu kontrolleri, ileri aşamada şehirlerarası geçişin yasaklanması gibi kurallara geçilebilecek
 08 Mart 2021 08:03
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Pandemi tedbirleri artıyor: Şehirlerarası geçişin yasaklanması gündemde

Korona virüsle mücadelede 'kademeli normalleşme'nin ardından uzmanların 'dalgalı normalleşme' dedikleri uygulamalar gündemde. Bu kapsamda önlemler gelişmelere göre değişebilecek. Kent sorumluları kendi bölgelerini korumak adına lokal kararlar alabilecek. Hafta sonu 14 günlük harita çıkınca buna göre yeniden değerlendirme yapılacak.

Bu aşamadan sonra valiler, ilin risk haritası sarı bile olsa, şehirde yoğunluk ve risk yarattığı saptanan bölgeler için kırmızı kuralları uygulayabilecek. İşlek bir cadde, mahalle veya parka yönelik yeni kısıtlamalar getirilebilecek. Yeni yasaklar, HES kodu şartı veya daha sıkı denetimler olabilecek.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, iller arasındaki geçişler de bu süreçten etkilenecek. En yüksek risk anlamına gelen kırmızı bir ilden düşük riskli sarı illere geçişleri önlemek için sınır geçişlerinde bekletme, HES kodu kontrolleri, ileri aşamada şehirlerarası geçişin yasaklanması gibi kurallara geçilebilecek. Önümüzdeki dönemde kontrollerin sıklaşması nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nin biraz rahatlayacağı, havaların ısınmasına bağlı olarak 'mavi' renkteki Doğu ve Güneydoğu'da ise riskin artacağı belirtiliyor. Bu nedenle il yönetimlerine büyük görev düştüğü, gelişmelere göre halkın sürekli uyarılarak, yeni kurallarla sürecin yönetilmesi gerektiği vurgulanıyor.

BULAŞTIRMA ORANI KATLANDI

Yapılan toplantılarda, vaka sayısındaki artışın hareketlenmeyle doğrudan ilişkisi olduğu, temaslıları ortaya çıkarmak için test sayısının arttırıldığı, daha da arttırılması gerektiği belirtildi. Sağlık altyapısının 15-20 bin arası vakaya kadar kaldırabileceği, ancak ondan sonrasında risk oluşacağı yorumları yapılıyor. Yasaklar kaldırılmadan önce pozitif çıkan bir kişinin 3-4 kişiye bulaştırma riski varken, yeni dönemde bu riskin 7-8 kişiye çıktığı da belirtiliyor
Memurlar.Net
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