Üst düzey yöneticilkte kadın oranı giderek artıyor

Mililyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Erkek egemen sektörlerden biri olan teknolojide kadın girişimciler de adlarından söz ettiriyor. Sektörün farklı alanlarında söz sahibi kadınlar var. Cep telefonu ve tablet üreticisi Reeder da bunlardan biri. Kurucu ortağı ise Sezen Sungur Saral.

Reeder, 2010 yılında kuruldu. İlk olarak e-kitap okuyucu işine girdi, pazarın şekillendirmesiyle tablet alanına kaydı ve ilk yerli tableti üretti. 2018'de Samsun'da yatırım yaparak büyük bir yerli teknoloji üretim fabrikası kurdu. Kurucu ortağı Sezen Sungur Saral, Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), Garanti Bankası'nın kadın girişimci yarışması ve eBay'in yarışmalarında en başarılı kadın girişimci ödülü de aldı.

Sezen Sungur Saral, eskiden mühendisliğin erkek işi olarak görüldüğünü ancak artık bakışın değiştiğini belirterek, "Teknolojinin gelişimiyle matematik, geometri gibi analitik alanlarda bilgisayarın hakimiyeti arttı. Bu da bu tarz işi yapanlarda duygusal zeka gibi özelliklerin ön plana çıkmasını sağladı. Bu da kadınları öne çıkardı. Toplumdaki eski normlara ve kadından evdeki beklentilere karşın sektörde kadın çalışan, yönetici ve patrona olan ihtiyaç artmış durumda" dedi.

Teknolojik dönüşüm

Pandemide herkesin ekran karşısında çalışır duruma geldiğine de işaret eden Saral, "Pandemide her ne kadar kadınlar en çok yarayı alan taraf olsa da bu dönemde yaş, cinsiyet gibi özellikler önemsiz hale geldi. Ekranın arkasında kadın ya da erkek olması önemli olmamaya başladı. Asıl işi yapan teknoloji. Bu durum kadınların lehinde oldu. Bu dönemde herkes için teknolojiyle bütünleşme kaçınılmaz hale geldi" diye konuştu.

Saral, kadının teknoloji alanında çalışmayacağına dair önyargıyı kırmak için de firma olarak çalışan sayılarının yüzde 50'sini kadınlardan oluşturduklarını ve KAGİDER nezdinde çalışmalarını sürdürdüklerini de kaydetti.

E-hizmetten e-ticarete...

- Teknolojinin çok farklı alanlarında başarılara imza atan kadın girişimciler var. Bunlardan biri Armut.com kurucusu Başak Taşpınar Değim. Kısa sürede Türkiye'nin hizmet alanındaki en büyük online platformunu yaratmayı başardı. 2019'da 2.4 milyon talebe ve 472 bin hizmet veren sayısına ulaştı. Değim, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 2000'de mezun oldu. Koç Üniversitesi'nde burslu MBA yaptıktan sonra Amerika'ya giderek Loyola Üniversitesi'nde yeni bir master programına katıldı. 2011'de 'Hizmet piş, ağzıma düş' sloganıyla Armut.com'u kurdu. ABD, İngiltere, Romanya, Mısır ve Suudi Arabistan pazarlarına HomeRun markasıyla girdi.

- Demet Mutlu, Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden Trendyol'un kurucusu. Siteyi, 2018'de Çinli dev Alibaba'ya satarken, halen şirketin CEO'luğunu sürdürüyor. ABD'de New York Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümünü birincilikle bitiren Mutlu, daha sonra Harvard'da master yaptı. Eğitiminin ikinci yılında kendi işini kurma fikri ağır basınca Harvard'ı bıraktı. 300 bin dolarlık sermaye ile evinin salonunda kurduğu Trendyol'u 2010 yılında yayına geçirdi.

Mobil oyundan havacılık yazılımına...

- Türkiye'de oyun alanında çıkan kadın girişimcilerden biri de Simay Dinç. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 2005'te mezun olan Dinç, 10 yıl boyunca teknoloji, sanat ve oyun için 35'i aşkın ülkeye tek başına seyahat etti, eğitim ve araştırma yapma fırsatı buldu. Women in Games Türkiye'nin kurucusu olan Dinç, sinematografik mobil oyunlar üreten Recontact Games'in kurucu ortağı. Yapımcısı olduğu Recontact:Istanbul, Apple tarafından 2015'te Türkiye'nin en iyi mobil oyunu seçildi, 153 ülkede en yenilikçi oyun kategorisinde lanse edildi.

- Havacılık ve seyahat yazılımları alanında başarı hikayesine imza atan bir kadın girişimci de Nur Gökman. Hitit Bilgisayar kurucusu Gökman, bugün 21 ülkede 30 havayolu firmasının teknolojik altyapısını sağlıyor. Gökman, İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. Kısa bir bankacılık deneyiminin ardından THY'nin bilgi teknolojileri departmanında analist programcı olarak işe başladı. Daha sonra girişimci oldu. Dilek Ovacık'la birlikte Hitit Bilgisayar Hizmetleri'ni kurdu.