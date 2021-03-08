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İstanbul Emniyeti'nden 8 Mart videosu: Kadın merhamettir, kadın şefkattir

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video çalışması yapıldı. Hazırlanan video İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından paylaşıldı
 08 Mart 2021 08:45
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video çalışması yapıldı.

Hazırlanan video İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından #8MartDünyaKadınlarGünü hashtagi ile paylaşılırken, video başlığında

"Kadın merhamettir, Kadın şefkattir, Kadın güçtür, Kadın Polis'tir. Şefkat ve güç timsali kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"

ifadelerine yer verildi.
Memurlar.Net
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