İstanbul Emniyeti'nden 8 Mart videosu: Kadın merhamettir, kadın şefkattir
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video çalışması yapıldı. Hazırlanan video İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından paylaşıldı
|08 Mart 2021 08:45
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video çalışması yapıldı.
Hazırlanan video İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından #8MartDünyaKadınlarGünü hashtagi ile paylaşılırken, video başlığında
"Kadın merhamettir, Kadın şefkattir, Kadın güçtür, Kadın Polis'tir. Şefkat ve güç timsali kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"ifadelerine yer verildi.
Kadın merhamettir,İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) March 7, 2021
Kadın şefkatdir,
Kadın güçtür,
Kadın Polis'tir.
Şefkat ve güç timsali kadınlarımızın#8MartDünyaKadınlarGünü
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