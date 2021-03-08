Hamile taklidi yapan kadının karnından 1 kiloya yakın bonzai çıktı
|08 Mart 2021 08:50
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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında ilçeye bağlı Gaziler Caddesi'nde uygulama gerçekleştirdi.
Uygulama esnasında bir ticari taksiyi durduran ekipler, arka koltukta oturan 24 yaşındaki S.O. ve 28 yaşındaki S.S.'den sokağa çıkma izin belgesini istedi.
Polislere izinlerinin olmadığını, arkadaşı S.O.'nun hamile olduğunu ve hastaneye gittiğini söyleyen şüphelilerin verdiği çelişkili ifadeler sonucu polis ekipleri durumdan şüphelendi. Hamile olduğu iddia edilen S.O.'ya, bölgeye çağrılan kadın polisler tarafından üst araması yapıldı. Yapılan aramada kendisine hamile süsü veren S.O.'nun karın bölgesinden yaklaşık 1 kilo bonzai maddesi ele geçirildi.
Birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı
Öte yandan yapılan kimlik kontrolünde S.O.'nun uyuşturucu madde ticaretinin yanı sıra motorlu taşıt hırsızlığı gibi birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.
Ticari takside polislere yakalanan S.O. ve S.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, uyuşturucu maddeye de el konuldu.
2 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulanırken, şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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