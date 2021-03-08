İstanbul'daki suç makinesi 10 yaşındaki 'gölge' çıktı

Suç dünyasındaki kod adı Gölge... 10 yaşında tam 504 suç dosyası var. O bir yankesici... Hakkında "Suç sayacı taktırmış" yorumları yapılan B.G., İstanbul sokaklarında sayısız suç işledi. Hukukçulara göre; cezai sorumluluğu bulunmadığı için yargılanamıyor, her gözaltı işleminden sonra serbest kalıyor ve Türk Ceza Kanunu'na göre 12 yaşından sonra da geçmiş suçlarından ötürü yargılanamayacak. 'Gölge' kurbanlarının özellikle kadınlar arasından seçiyor ve bakın son dakika görüntülerine göre bunu nasıl yapıyor...

"Çocuğu" izlenimi verebilmek ve dikkat çekmemek için özellikle kadınları hedef seçiyor. Arkalarından yürüyor ve çantalarından cep telefonları ile cüzdanlarını sessizce çalıyor. İşte çeteler tarafından kullanıldığı da iddia edilen "Suça Sürüklenen Çocuk" B.G.'nin suç dolu yaşamı...

SAYAÇ GİBİ SUÇ İŞLİYOR! 504 DOSYADA ADI VAR

B.G., İstanbul'un neredeyse her ilçesinde suç işlemiş ve henüz 10 yaşında bir yankesici... Tam 504 suç dosyasında ismi geçiyor. Namı öylesine ilerlemiş ki; onun için "Suç sayacı taktırmış" yorumları yapılıyor. B.G., hukuk dilinde bir Suça Sürüklenen Çocuk...

KOD ADI GÖLGE!

Suç dünyasında ise "Gölge" kod ismiyle tanınıyor. "Gölge" kod adının da bir manası var. İstanbul'un Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih ve Şişli İlçeleri başta olmak üzere farklı ilçelerinde yankesicilik ve hırsızlık yapıyor. Karakollardaki polisleri dahi bezdiren B.G., suç işlemek için yaya trafiğinin kalabalık olduğu caddeleri, alışveriş merkezlerini ve toplu taşıma durakları ile toplu taşıma araçlarını tercih ediyor.

TEK BAŞINA OLANLARI VE KADINLARI SEÇİYOR

Tek başlarına yürüyen ve özellikle sırtlarında çantaları olan vatandaşları takip ederek ustalıkla açtığı çantalardan cüzdanları ve cep telefonlarını çalıyor. Özellikle de "Çocuğu" izlenimini vermek için kadınları hedef seçiyor.

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NDAN KAÇTI

İstanbul Polisi tarafından defalarca yakalanan fakat yaşı gereği cezai sorumluluğu olmadığı ve hukuken yargılanamayacağı için serbest bırakılan B.G. defalarca gözlem altına alındı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Yurdu'na da yerleştirildi. Kaçarak suç dünyasına geri dönüş yaptı.

Oradan da firar ederek yine İstanbul'a döndü. Şikayetçi olan mağdurlarla birlikte 504 suç dosyasında adı geçen B.G.'nin, polise şikayetçi olmayan mağdurlar da göz önünde bulundurulduğunda binlerce suça karıştığı belirtiliyor.

"SUÇLARI ÇETELER İŞLETTİRİYOR" İDDİASI...

Bir iddiaya göre B.G., yankesicilik, kapkaç ve hırsızlık suçlarına karışan organize bir çete tarafından suç işlemek üzere kullanılıyor. İddialara göre kendisine suç öğretiliyor ve suç işlettiriliyor. Bu iddianın sahibi; B.G.'nin ailesi fakat B.G. geçtiğimiz yıl Nisan ayında ailesi ile birlikte de gözaltına alındı. 2016 yılında "Oğlum çetelerin eline düştü. Onlar zorla suç işlettiriyor" diyerek İstanbul Emniyeti'ne kayıp başvurusu da yapan B.G.'nin annesi S.G.'nin (28) 108 suç dosyası var.

B.G.'nin babası S.G.'nin (30) de 58 suç kaydı bulunuyor. Sadece 10 yıllık yaşamında adeta suç makinesine dönüşen B.G. hakkındaki bir diğer iddia ise 18 yaşından küçük olduğu ve sürekli serbest kaldığı için ailesi tarafından suça sürüklendiği...

Avukat Gizem Gonce - Avukat Aylin Esra Eren; "GEÇMİŞ SUÇLARINDAN YARGILANAMAZ"

"Suça Sürüklenen Çocuklar için yaş küçüklüğünün düzenlendiği 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 31.Maddesi'ne göre; fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış çocukların cezai sorumluluğu yoktur.

Bu kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılamaz veya haklarında ceza davası açılamaz ama çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. 12 yaşından küçük suça sürüklenen çocukların ceza sorumluluğu olmamakla birlikte; Çocuk Koruma Kanunu'nun 5.Maddesi'nde "Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler" başlığı altında danışmanlık, bakım, eğitim, sağlık ve barınma konularında çocuklara özgü güvenlik tedbirleri düzenlenmiştir.

Suça Sürüklenen Çocuk 12 yaşını doldurduğunda; kanunlara göre 12 yaşından küçük olduğu dönemlerdeki suç teşkil eden fiillerinden ötürü yargılanması yapılamaz ve söz konusu çocukların hukuki olarak geçmiş yıllardaki suçlarından ceza alması da söz konusu değildir."

Fotoğrafara göre farklı ilçelerdeki trafik ışıklarında da bekleyen B.G., araç sürücülerinin de anlık dalgınlıklarından faydalanarak bir yankesicilik yöntemi olan kaldırımcılık yapıyor.