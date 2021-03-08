İstanbul'da 150 milyonluk tapu vurgunu! Evlerine giremiyorlar

Kimi emekli, kimi yabancı yatırımcı, kiminin ise engelli çocuğu var. Hepsinin ortak özelliği Beylikdüzü'nde parasını ödeyip tapusunu aldıkları dairelerin ellerinden alınmak için türlü oyunlarla karşı karşıya kalmaları. Tapusu ellerinde olmasına rağmen kendilerine açılan tapu iptal davaları yüzünden bedelini ödeyip satın aldıkları evlerine giremeyen mağdur aileler, adaletin yerini bulmasını istiyor.

2006 YILINDA İNSANLARIN PARA VE DAİRELERİNİ ALMAYA BAŞLADILAR

İddiaya göre olay şöyle gerçekleşiyor: Uzayikibinler ve Anarşe Kooperatifi ile Gökkuşağı İnşaat 2006 yılında kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanıyor. 2007 yılında kooperatif, Gökkuşağı İnşaat'a edimini yerine getirmediği gerekçesiyle sözleşmenin geriye dönük feshi davası açıyor.

2008 yılında ise kooperatif ile Gökkuşağı İnşaat arasında bir sulh protokolü imzalanıyor fakat bu süreçte sözleşmenin geriye dönük feshi davası devam ediyor. 2010 yılında kooperatif, müteahhit firmaya yapmış olduğu inşaatın bedeli olarak hak ediş şeklinde tapuları vermeye başlıyor.



TAPU İPTALİ İÇİN DAVA AÇILIYOR!

Gökkuşağı İnşaat da vatandaşlara bu daireleri satıyor. 2012 yılında kooperatifin açtığı dava sonuçlanıyor ve sözleşme fesh ediliyor. İddiaya göre kooperatif firma ile Gökkuşağı İnşaat'ın taşeronu Akkonak İnşaat firması, dairelerin hak ediş olarak değil avans olarak verildiği konusunda anlaşıyor ve Gökkuşağı İnşaat tarafından satılan dairelerin tapularının iptali için dava açıyor.

Böylece sadece ev sahibi olmak için bütün birikimini ortaya koyan her şeyden habersiz ailelerin tapuları bir bir iptal ediliyor. Tapularının iptal edilme korkusu yaşayan bazı ailelere ise baskı yapılıyor ve tapular bedelinin çok altında ellerinden alınıyor.

180 KİŞİNİN BİRİKİMLERİNE ÇÖKTÜLER

180 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını aktaran Mağdurlardan Yavuz Kaskan, " Bunların yarısı icra ve mahkeme yoluyla korkutularak ikna edildi ve ellerinden daireleri ucuz yolla alındı" dedi. Kaskan, şu an her bir dairenin bedelinin 800 bin TL civarında olduğunu ifade ederek "Bu yerde haksız şekilde elde edilen kazancın boyutunu sizlerin aklına havale ediyorum. Burada haksız şekilde elde edilen ve edilecek kazanç miktarı yaklaşık 150 milyon TL'nin üzerindedir" diye konuştu.

ÖMÜRLÜK BİRİKİMLERİMİZ ELİMİZDEN ALINDI

Kaskan, yaşadıkları mağduriyeti seslerinin ulaştığı hemen her yere duyurduklarını ifade ettiklerini söyleyerek " Savcılığa ve CİMER'e şikayette bulunduk ama bir sonuç alamadık. Bütün yetkililere sesleniyoruz, sesimizi duyun ve bu dolandırıcılığın önüne geçin. Bu adamlar, mahkemeleri kullanarak bir ömür boyu dişimizden tırnağımızdan artırarak oluşturduğumuz birikimlerimizi elimizden aldı. Başımızı sokacak bir evimiz olsun derken bir mahkeme kararı ile hayatımız elimizden alınmak istenmektedir" şeklinde konuştu.

Eşimin 25 yılda tırnaklarıyla kazıyarak kazanıp aldığı evi satıp çocuklarımla biraz daha büyük bir evde oturmak istediğimizden buradan ev aldık. Daireler daha yapılmamıştı, maket üzerinden daireyi bize gösterdiler, biz de tapuya gidip paramızı ödedik. Orada tapulu kendi evim var, içinde kiracı var ama ben kendim kirada oturuyorum. Evime giremiyorum, kirayı başkası alıyor. Mahkemeye başvurduk, şahitler dinleniyor ama hala karar verilmedi.

Daireyi 6 yıl önce 130 bin TL'ye aldım. Şu an bu daire 800 bin TL değerinde. 3 yıl önce bana 300 bin TL teklif edip benden tapumu almak istediler. Ben Ferit Bey'e "Benim dairemi nasıl kiraya verisin" diye sordum. Bana paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz tapulu dairemiz olduğu halde kirada oturuyoruz, eşim emekli ben ev hanımıyım, başka gelirimiz yok. Çok mağdur olduk. Yılların birikimi bir anda yok oldu gitti. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz

Bir yatırımcı olarak Türkiye'ye geldim ve birçok yerden daire alıp satıyorum. 2016'da buradan bir daire aldım. Araştırdık bir sorun yoktu. Tapuya gittik 100 bin dolara daireyi satın aldım. Bir seni sonra daireyi teslim edeceklerini söylediler. Bana tapu iptal davası açmışlar ve 2018'de bana tebligat geldi. Hakimin karşısına çıktım ve Türkiye'ye yatırımcı olarak geldiğini en güvendiği belgenin ise devletin verdiği tapu olduğunu söyledim. Şu an mağdur olduğumu söyledim. Üçüncü duruşmada istinafa yolladılar.

Benden bir ara 150 bin TL para istediler. Eğer parayı verirsem benim için açtıkları tapu iptal davasından vazgeçeceklerini ve dairemi yaptırıp teslim edeceklerini söylediler. Ben bunu kabul etmedim. Tapulu evimize gidemiyoruz, başımıza bir şey gelir diye korkuyoruz. Benim bundan hariç başka yerlerde 3 dairem daha vardı, korktum onları sattım çünkü artık benim bu ülkede tapuya da güvenim kalmadı.

2013 Eylül ayında anlaştık 150 bin TL param vardı. Ben daireyi bir şahıstan aldım. Parayı banka kanalıyla göndermedim o bir hataydı. Buranın kooperatif olduğunu da bilmiyordum, şahıs mülkü olduğunu söylediler. Daha sonra avukatım incelediğinde bu dairenin benden önce 7 ya da 8 kişiye daha satıldığı ortaya çıktı.

Tapumu aldım. Hatta daireyi aldığım ve parayı ödediğim kişi de tanık olarak mahkemede dinlendi. Kendisi de parayı aldığını ve tapuyu devrettiğini söyledi. Hakim tapunun iptali yönünde karar verdi. Daha sonra ben de istinafa müracaat ettim. Emekli olduğum için elimdeki bütün param gitti. Şu an kirada oturuyorum. 10 bin TL kredi çektim 7 bin TL istinafa 3 bin TL de avukata verdim. Şu an yargı sürecinin bitmesini ve adaletin tesis etmesini bekliyoruz.