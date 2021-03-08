Karadeniz'de gaz için hummalı çalışma

Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfinin vatandaşla 2023'te buluşması için çalışmalar başladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin keşfettiği 405 milyar metreküp doğalgazın karaya ulaşması için gerekli 210 kilometrelik boru hattının mühendislik ve detay etüt çalışmalarına başladı. Üretim tesislerinin kurulacağı Filyos Bölgesi'nde zemin etüdü çalışmaları ve yatırımlara ilişkin ÇED raporu çalışmaları sürüyor.

BORU HATTI YAPILACAK

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın verdiği bilgiye göre, doğalgaz iletim sistemimizin hidrolik akış açısından en uygun bağlantı noktası Sakarya'dan başlıyor.

Gazı, Sakarya'ya taşımak için 210 kilometre uzunluğunda bir boru hattı çalışması yapılacak. Deniz tarafında ise platform ve platformdan karaya kadar olan kısımda yaklaşık 155 kilometre civarında hat olacak.

ZEMİNE BAKILIYOR

Keşif yapılan sahaya en yakın liman Zonguldak'a bağlı Filyos'ta... Üretim tesislerinin kurulacağı bölge olarak da burası belirlendi.

Bölgedeki arazilerin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na tahsisi için ilgili kurumlarla mutabakat sağlandı ve zemin etüdü çalışmalarına başlandı. Bölgede yapılacak yatırımlara ilişkin ÇED raporu çalışmalarına da start verildi.

ÜÇ ÖNEMLİ TESİS KURULACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de deniz tabanı üretim tesisi, deniz altı boru hatları tesisi ve gaz işleme tesisinin niteliğini belirleyecek olan projenin ön mühendislik çalışmalarının devam ettiğini belirtildi.

"Karadeniz'deki Sakarya sahasındaki doğalgaz keşif ilanının hemen sonrasında sahanın geliştirilmesi, üretime alınması amacıyla iki adet derin deniz kuyu sondajı tamamlandı. 10 bin 70 kilometrekarelik üç boyutlu sismik çalışmasının 6 bin kilometrelik kısmı da bitirildi.

Keşfedilen doğalgazın iletim sistemimize bağlantısı konusunda BOTAŞ güzergah etüdü çalışmaları yapılmaktadır" dedi.

'ATILAMAZ' DENİLEN ADIMLAR ATILDI

Türkiye, son yıllarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında attığı adımların meyvelerini toplamaya başlıyor. Eski Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın, Enerji Bakanı olarak göreve başladığı tarihten itibaren özellikle petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında "atılamaz" denilen adımlar yaşama geçirildi.

Sondaj gemileri uluslararası piyasalara göre çok uygun şartlarda Türkiye'ye kazandırıldı. Yerli ve milli araştırma gemileri, mühendisler devreye alındı.

Albayrak, Karadeniz'deki gaz keşfinin ilk sinyalini "Tarihimizde ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemimizle, yılda en az Akdeniz'de iki tane, Karadeniz'de iki tane kuyu kazacağız" sözleriyle 2017'de vermişti.

HAZAL ATEŞ

