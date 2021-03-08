1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar haftaya nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 08 Mart 2021 09:35
+Aa- Yazdır
Dolar haftaya nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,53907,5400
Avro8,96908,9700
Sterlin10,370010,4200
ANKARA
ABD Doları7,51007,5700
Avro8,93009,0000
Sterlin10,320010,5200
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa haftaya yükselişle başladı
08 Mart 2021 10:05		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
05 Mart 2021 18:37
Borsa günü yükselişle tamamladı
05 Mart 2021 18:35		 Altın piyasasında uluslararası merkez olma yolunda önemli adım
05 Mart 2021 18:08
Altının gramı günü 411 TL'den tamamladı
05 Mart 2021 17:55		 Dolar yeniden 7,50 TL'nin altına geriledi
05 Mart 2021 17:40
Dövizden çıkışlar sürüyor: Şirketler döviz satıyor!
04 Mart 2021 22:10		 ABD tahvil faizleri yeniden arttı. Dolar 7,60 TL'ye dayandı
04 Mart 2021 22:06
Borsa günü yükselişle tamamladı
04 Mart 2021 18:28		 Çeyrek altın 664 TL'ye yükseldi
04 Mart 2021 17:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:26 - Bakan Pekcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı10:25 - LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin mart ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı10:20 - Sağlık Bakanı Koca: Kadınlar bizi bağışlasın10:06 - Bilim Kurulu Üyesi: Aşıdan sonra hastalık hafif geçer10:05 - Emeklilik ikramiyesi hesabında doğum izni süreleri düşülür mü?10:05 - Borsa haftaya yükselişle başladı
10:03 - İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 31 şüpheli yakalandı10:00 - Ablasını gelin eden halasından istediği Ayten'le 54 yıldır evli10:00 - Twitter'daki ilk tweet 2.5 milyon dolara satıldı: Alıcı Türk çıktı09:57 - İcra memuru ile 2 katibin haciz oyunu09:47 - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar uyarısı yapıldı09:45 - Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
09:42 - Sözcü İbrahim Kalın'dan 'S-400' açıklaması09:40 - NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı09:40 - Çocukluk hayaliydi: İstanbul'un tek kadın Jandarma Karakol Komutanı09:35 - Dolar haftaya nasıl başladı?09:32 - Erzurum'da kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile personele 1 gün izin verildi
09:31 - Karadeniz'de gaz için hummalı çalışma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gece yarısı istifa dedikodusu... Bakan'ın istifadan haberi yok!
2021 yılında memur olan ve olmayanlara yapılan birçok ödeme değişti
İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki
FETÖ'yle dijital mücadele: Belgelerin yüzde 96'sı çözüldü
Teknik personelin yan ödemesi nasıl belirlenir?
Pandemi tedbirleri artıyor: Şehirlerarası geçişin yasaklanması gündemde
Faizsiz konut şirketleri TOKİ'ye rakip oldu
İcra memuru ile 2 katibin haciz oyunu
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Çocukluk hayaliydi: İstanbul'un tek kadın Jandarma Karakol Komutanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeytin ve peynir 2
rüzgar gülü 1
sözlük yazarlarının şiir yazmaya uzak durması 3
portmanto 3
mihenk taşı 1
keanu reeves 2
mısır ekmeği 1
sahibinin sesiyle okunanlar 1
seslendirme sanatçılarımızın başarısı 1
hayırlı cumartesiler 3
SON İLANLAR
Tayland hükümeti burs duyurusu
Beykoz Belediyesi 18 memur alacak
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam