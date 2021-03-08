Sağlık Bakanı Koca: Kadınlar bizi bağışlasın, fedakarlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi.

Sağlık Bakanı Koca, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakarlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakarlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."