İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 31 şüpheli yakalandı
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı.
|08 Mart 2021 10:03
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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı.
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