Borsa haftaya yükselişle başladı
|08 Mart 2021 10:05
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,64 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 1.549,62 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,41 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile tekstil, deri, tek gerileyen ise yüzde 0,13 ile turizm oldu.
Geçen hafta dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,80 yükseliş kaydetti. Hafta içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.550 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, cuma günü, bir önceki gün kapanışına göre yüzde 0,26'lık artışla 1.541,98 puandan günü tamamladı.
Analistler, Suudi Arabistan'da, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiği haberinin ardından yükselen petrol fiyatlarının küresel piyasalarda risk algısını artırdığını bildirdi. Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda yüzde 1,5 yükselişle 70,5 dolar seviyesinde seyrediyor.
Bugün Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, tahvil piyasası ve petrol fiyatlarının seyrinin de yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.
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