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LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin mart ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Ünitelerin işleniş zamanına göre yayımlanan örnek sorulara "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebiliyor
 08 Mart 2021 10:25
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LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin mart ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için mart ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yılki ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak 2021, üçüncü soru paketi ise 4 Şubat 2021 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin istifadesine sunulmuştu.

Ünitelerin işleniş zamanına göre yayımlanan mart ayı örnek sorulara "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebiliyor.

Mart ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.

LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik sunulan dördüncü soru paketi ile paylaşılan soru sayısı 1000'i aştı. Mart ayı örnek soruları ile bugüne kadar 1015 örnek soru, 8. sınıf öğrencilerinin erişimine açılmış oldu.

Merkezi sınava yönelik 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanıyor.

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.
Anadolu Ajansı
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