Bakan Pekcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
"Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı her türlü şiddeti lanetliyorum"
|08 Mart 2021 10:26
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı her türlü şiddeti lanetliyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu vurgulayan Pekcan, "Kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı her türlü şiddeti lanetliyorum. Olumsuzluklardan ziyade başarı ve mutlulukları konuşacağımız nice 8 Mart'lar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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