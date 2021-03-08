Şanlıurfa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
|08 Mart 2021 10:40
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, Salih Karadağ idaresindeki 47 NC 800 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Çoban Deresi mevkisi yakınlarında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, içerisinde 32 yolcunun bulunduğu otobüsü yol kenarına çekerek yolcuların araçtan inmesini sağladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamını saran alevlere müdahale etti.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Müftüden 'cenazelere duayla katılın, taziyeyi telefonda yapın' çağrısı
08 Mart 2021 12:04
|Aşırı tuz tüketiminin önlenebilmesi için yemeklerde çeşitli baharatlar kullanılabilir
08 Mart 2021 11:59
|Türkiye'de birinci ve ikinci aşı olanların sayısı 10 milyonu geçti
08 Mart 2021 11:33
|Yazar Selim İleri hastaneye kaldırıldı
08 Mart 2021 11:30
|DEAŞ'ın sözde 'eğitim bakan yardımcısı'na iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
08 Mart 2021 11:24
|Erzurum, Kars ve Erzincan'da kar yağışı nedeniyle 898 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
08 Mart 2021 11:22
|İstanbul'un tek kadın Jandarma Karakol Komutanı
08 Mart 2021 10:40
|Bakan Pekcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
08 Mart 2021 10:26
|Bilim Kurulu Üyesi: Aşıdan sonra hastalık hafif geçer
08 Mart 2021 10:06
|8 çocuk, 23 torun sahibi çiftin dilden dile dolanan evlilik hikayesi
08 Mart 2021 10:00