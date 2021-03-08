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Şanlıurfa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
 08 Mart 2021 10:40
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Şanlıurfa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Alınan bilgiye göre, Salih Karadağ idaresindeki 47 NC 800 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Çoban Deresi mevkisi yakınlarında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, içerisinde 32 yolcunun bulunduğu otobüsü yol kenarına çekerek yolcuların araçtan inmesini sağladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamını saran alevlere müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı
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