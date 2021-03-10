2020 KPSS Alan sınavında en başarılı üniversiteler
|10 Mart 2021 11:00
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Geçen hafta içinde, memurlar.net sitesinde, 2019 KPSS-A'da en başarılı üniversitelerin haberi yapılmıştı. Bugünkü haberde ise 2020 KPSS Alan sınavında en başarılı üniversitelere yer verilecek.
Aşağıda, üniversitelerimizin, Çeko, Hukuk, İktisat, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Uluslararası İlişkiler testlerindeki başarılarına yer verilmiştir.
ÖSYM verilerine göre, 9 ana teste de mezunları katılan üniversiteler arasından en başarılısı, Boğaziçi Üniversitesi oldu.
Boğaziçi'ni sırasıyla, Galatasaray, Ankara, Ankara Sosyal Bilimler, İTÜ, ODTÜ, Fatih Sultan Mehmet Vakıf, Gazi ve Hacettepe Üniversiteleri takip etti.
İŞTE 2020 KPSS-A'DA EN BAŞARILI ÜNİVERSİTELER
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