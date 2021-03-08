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Araba markalarının Mart ayı kampanyaları belli oldu

Araba markalarının Mart ayı kampanyaları belli oldu
 08 Mart 2021 10:53
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Araba markalarının Mart ayı kampanyaları belli oldu

Baharın gelmesi ile beraber sıfır araç markalarının kampanyaları da açıklandı. Bazı araba markaları 85 bin liraya varan indirimler yaparken, bazı modellerde faizsiz taşıt kredisi desteği de sunuldu.

Bankaların yükselen taşıt kredisi faiz oranları sonrasında araba markaları hem sıfır araç fiyatlarına büyük indirim yaptılar hem de kredi faizini sıfıra çektiler.

İkinci el araç sektörü kan kaybetmeye devam ederken sıfır araç markaları ise bu pazardan kaçan müşterileri kendi saflarına çekmek için büyük fırsatlar sundular.

Ford, Toyota, Renault, Fiat ve Hyundai gibi Türkiye'nin en çok satan sıfır araç markalarının Mart ayı indirim ve taşıt kredisi kampanyalarını değerlendirmek ve fırsatları yakalamak için TIKLAYINIZ...
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