İçişleri: Kısıtlamada 25 bin 439 kişiye adli ve idari işlem yapıldı
|08 Mart 2021 11:00
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Covid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Bu dönemde illerimiz vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirler bu seviye gruplarına göre belirlenmiştir.
Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında devam etmektedir.
Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa
çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında,
Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanmaktadır.
Bu kapsamda 1-8 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 439 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.
Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.
Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.
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