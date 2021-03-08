Erzurum, Kars ve Erzincan'da kar yağışı nedeniyle 898 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum genelinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yüksek kesimlerde tipinin de etkisiyle 810 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin, kent genelinde ve kapanan mahalle yollarının açılması için 3 bin 3 kilometrelik bir yol ağında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

- Kars ve Erzincan'da 88 köy yolu kapandı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla merkeze bağlı 4, ilçelerden Akyaka'da 3, Arpaçay'da 9, Digor'da 5, Sarıkamış'da 4, Susuz'da 12, Selim'de 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'ın ilçeleri Çayırlı'da 6, Otlukbeli'de 4, Refahiye'de 6 ve Tercan'da 15 köy yolunda elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de şehirler arası tüm yollarda ulaşımda her hangi bir sıkıntı yaşanmaması için görev yapıyor.