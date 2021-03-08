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DEAŞ'ın sözde 'eğitim bakan yardımcısı'na iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Sakarya'da yakalanan DEAŞ'ın sözde "eğitim bakan yardımcısı" Ürdün uyruklu terörist, hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamedeki ifadesinde Suriye ve Irak'ta eğitimden sorumlu olarak görev yaptığını ve örgüt için infaz gerçekleştirdiğini itiraf etti-
 08 Mart 2021 11:24
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DEAŞ'ın sözde 'eğitim bakan yardımcısı'na iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

- Sakarya'da yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde "eğitim bakan yardımcısı" Ürdün uyruklu terörist hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

A.Z.A.A.D. hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 24 sayfalık iddianamede DEAŞ'ın yapısı, amacı ve faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

İddianamede, bir internet sitesinde yayımlanan videoda örgütün propagandasının yapıldığı, DEAŞ'ın gerçekleştirdiği eylem ve infazlara yer verildiği belirtilerek, katliamları ve propaganda içerikli konuşmaları gerçekleştirenlerden birinin söz konusu sanık olduğunun tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturma işlemlerinin sanığın ilk tespit edilen kimlik bilgilerine göre M.A.K. ismine yönelik başlatıldığı aktarılan iddianamede, resmi kimlik bilgilerinin doğrulanması üzerine soruşturmaya A.Z.A.A.D. ismi üzerinden devam edildiği anlatıldı.

- Örgütle alakalı dokümanlar ele geçirildi

İddianamede, sanığın tablet bilgisayarında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden adli işlem yapılmış şüphelilerin numaralarının kayıtlı olduğu ifade edilerek, A.Z.A.A.D'nin bilgisayarında kendi çocuğu ile başka çocukların ellerindeki tabanca ve uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflar ve örgütün sözde yayın organlarınca Arapça olarak propaganda amacıyla hazırlanan ses kayıtlarının tespit edildiği belirtildi.

Örgütün ses getirecek, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu hedef devletlerde yaşayanlar üzerinde etki bırakacak nitelikteki eylemlere ait görüntüleri bir özen ve önem içinde belirli bir sistem ve kurgu dahilinde yayımladığına işaret edilen iddianamede, sanığın da fail olarak yer aldığı infaz görüntülerinin bu amaçla örgüt tarafından bir internet sitesinde yayımlandığı bildirildi.

- Sanık örgüt için infaz gerçekleştirdiğini itiraf etti

İddianamede, videoda teröristin elindeki kalaşnikofla Arapça konuşma yaptığı, DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği operasyonlardan dolayı Ürdün yönetimini tehdit ettiği ve maktul T.A.S'yi katlettiğinin görüldüğü belirtilerek, sanığın ikrar içeren savunmasında görüntülerde yer aldığı şekilde maktulü öldürdüğünü söylediği kaydedildi.

Sanığın ikrarıyla uyuşan belge, tespit ve araştırmalardan 2014'te terör örgütüne katıldığının anlaşıldığı bilgisinin paylaşıldığı iddianamede, "Kalaşnikof kullandığı, çeşitli birim ve pozisyonlarda görev aldıktan sonra DEAŞ'ın sözde talim emiri yardımcılığı (eğitim bakan yardımcısı) pozisyonuna geldiği ve sadece örgüt yöneticileri tarafından kullanıldığı bilinen Glock marka tabanca kullanması dikkate alındığında şüphelinin örgüt içinde sıradan bir üye olmadığı, örgüt yöneticisi olduğu anlaşılmıştır." tespitine yer verildi.

İddianamede, tutuklu sanık hakkında "anayasayı ihlal" ve "anayasayı ihlal suçunu işlemek için tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

- Örgüte 2014'te katılmış

Sanık A.Z.A.A.D, iddianamedeki ifadesinde Ürdün'de doğduğunu, 2014 yılında Rakka'da DEAŞ'a katıldığını kaydetti.

Rakka'da 15 gün ideolojik şeri eğitim aldıktan sonra aynı bölgede bulunan "DEAŞ'ın eğitim divanı"nda ideolojik hükümlerin oluşturulmasında görev aldığını belirten terörist, "Suriye Eğitim Divanı Suriye Sorumlusu" olarak görevlendirildiğini, 2016'da Musul'da eğitim müfettişliği yaptığını, örgüt içinde "Abu Muhacir El Ürdüni" kod adını kullandığını bildirdi.

Sanık, videoda Ürdün ve Türkiye gibi DEAŞ'ın fikirlerini benimsemeyen ülkelere mesaj vermek için kendisine iletilen metni okuduğu ve daha sonra diğer örgüt üyeleriyle maktulleri katlettikleri itirafında bulundu.

DEAŞ ile fikir ayrılığına düştüğünden dolayı örgüt tarafından öldürüleceğinden korktuğunu ve Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığını öne süren sanık, "Türkiye, ABD, Fransa ve Belçika gibi ülkeler, DEAŞ'ın her an eylem yapabileceği ülkelerdir." ifadesini kullandı.

Sanık, üzerine atılı suçlamayı izah ettiği şekliyle kabul ettiğini belirtti.

- Süreç

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün sözde eğitim faaliyetlerinin genel sorumlusu olduğu belirlenen A.Z.A.A.D. tutuklanmıştı.

Zanlının DEAŞ'ın, 2014-2017 yıllarında Irak ve Suriye'de hakim olduğu bölgelerdeki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği, aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katlettiği ve bu eylemlerin görüntülerini örgüt propagandası amacıyla sosyal medyada yayımladığı belirlenmişti.

Anadolu Ajansı
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