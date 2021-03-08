Karaman'da bir apartman karantinaya alındı
|08 Mart 2021 11:26
|+Aa- Yazdır
Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı bildirildi.
Açıklamada, Yunus Emre Mahallesi 2265. Sokak'ta bulunan bir apartmanın, pozitif vaka görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı kayedildi.
Öte yandan Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Bengim Apartmanı A Blok'ta pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle karantina kararı aldı.
Karantinanın, yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar devam edeceği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|En çok 'çevre kirliliği' şikayeti bu illerden yapıldı
08 Mart 2021 13:03
|'Elektronik Kelepçe Uygulaması' 81 ilde aktif
08 Mart 2021 12:34
|Bir belediye daha kadın personeline idari izin verdi
08 Mart 2021 12:33
|İçişleri: Kısıtlamada 25 bin 439 kişiye adli ve idari işlem yapıldı
08 Mart 2021 11:00
|Trafikte 'akıllı kavşak' dönemi başlıyor
07 Mart 2021 21:32
|Rektörlük: Vekaleten atanan rektör yardımcılarına ödeme yapılmıyor
07 Mart 2021 20:26
|1,5 milyon kadın KADES indirdi, 92 bin ihbar değerlendirildi
07 Mart 2021 18:02
|YÖK, 100-2000 bursiyerlerinin ücretleri arttırıldı!
07 Mart 2021 17:56
|Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu açıldı
07 Mart 2021 15:54
|O il bugün tam kapandı! Sokaklar sessiz
07 Mart 2021 13:19