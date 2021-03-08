Yazar Selim İleri hastaneye kaldırıldı
Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri (71) beyin embolisi kaynaklı bir rahatsızlık geçirdi.
|08 Mart 2021 11:30
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Hastaneye kaldırılan Selim İleri'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan İleri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Hayati tehlikesi bulunmayan İleri'nin tedavisi devam ediyor.
SELİM İLERİ KİMDİR?
1949 İstanbul doğumlu İleri, aralarında 'Dostlukların Son Günü', 'Uzak Hep Uzak ve 'Yaşarken ve Ölürken'in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alıyor. İleri, son olarak geçen yıl Ahmet Hamdi Tanpınar'ı roman kahramanı yaptığı 'Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun'u yayımladı. Usta yazar, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
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