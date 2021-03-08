Türkiye'de birinci ve ikinci aşı olanların sayısı 10 milyonu geçti
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti.
|08 Mart 2021 11:33
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında aşı programının planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla 10 milyon doz aşı yapıldı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.
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