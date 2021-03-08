Ulaştırma Bakanı'ndan 'denizcilikte kadın istihdamının artırılması' hedefi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, imzalanan Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İş Birliği Protokolü ile kadınların konumunun iş ve toplum yaşamında güçlendirilmesine katkı verdiklerini belirterek, "Denizcilik sektöründe kadınlarımızın daha fazla yer almasına imkan sağlamış olacağız. Zira ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve kadınların güçlendirilmesine yönelik yürütülen politika ve programlar kapsamında denizcilik sektöründe kadın istihdamının artırılması en önemli hedeflerimizden biridir." dedi.

Karaismailoğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İş Birliği Protokolü törenine eşi Nilüfer Karaismailoğlu ile birlikte katıldı.

Törende konuşan Karaismailoğlu, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Dünya Kadınlar Günü'nde, denizcilik eğitimi gören öğrencilerin deniz stajlarına ilişkin bir iş birliği protokolü imzalayarak örnek bir adım attıklarına işaret eden Karaismailoğlu, Milli Mücadele'nin iz bırakan kadın kahramanlarından Nene Hatun'u da andı.

Karaismailoğlu, kadının gücünü denizlerde de göstereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün burada denizcilik eğitimi alan çok değerli arkadaşlarımızın stajlarına ilişkin güzel birlikteliklere şahitlik ediyoruz.Lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerimizde eğitim gören kız öğrencilerimize mevzuat gereği zorunlu deniz stajlarını yapmaları hususunda üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneğini hayata geçirmiş oluyoruz. Protokol kapsamında 12 denizcilik şirketimizdeki stajyer kontenjan sayısı 306 olarak belirlenmiştir.

Bugün imzaladığımız protokolümüzle kadınların konumunun iş ve toplum yaşamında güçlendirilmesine katkı verirken, denizcilik sektöründe kadınlarımızın daha fazla yer almasına imkan sağlamış olacağız. Zira ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve kadınların güçlendirilmesine yönelik yürütülen politika ve programlar kapsamında denizcilik sektöründe kadın istihdamının artırılması en önemli hedeflerimizden biridir. Denizciliğe gönül vermiş kadınlarımızın da mavi vatanımızda üstlenecekleri görevlerle üzerlerine düşenin fevkinde bir başarı göstereceklerine inancım tamdır."

- "Türkiye, artık büyük hedefleri olan ve her alanda geleceği parlak bir ülke"

Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin, artık büyük hedefleri bulunan ve her alanda geleceği parlak bir ülke olduğuna işaret ederek,herkesin önündeki yıllara güvenle bakması gerektiğini söyledi.

Öğrencilere seslenen Karaismailoğlu, bugün Türkiye'nin, mesleği gururla ve en ileri teknik imkanlar içinde icra edecekleri güçlü bir denizcilik ülkesi haline geldiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin her alanda gelişmesi ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi için var güçleri ile çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"19 yıldır Türkiye'de ulaştırma ve haberleşmede çağın ötesindeki projelerle küresel düzeyde iddiamızı artırdık. Attığımız stratejik adımlarla bölgemizde ve dünyanın en önemli ticari koridorlarında lojistik bir süper güç haline geldik. Deniz yollarımız bu süreçte en önemli reform alanlarımızdan biri oldu. Kıyılarımızı dünya ölçeğinde limanlarımızla, tersanelerimizle kuşattık. Gemi inşa sanayinde dünya ile rekabet eden bir konuma geldik.

Rakamlar başarımızı daha da net anlatmakta. Türk sahipli deniz ticareti filosu, 8,9 detveyt ton ile dünyada 17'nci sırada iken, 2020'de 29,3 milyon detveyt ile 15'inci sıraya yükselmiştir. Limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı 2,5 milyon TEU iken, yüzde 464 artışla 11,6 milyon TEU olmuştur. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarını 190 milyon tondan alarak yüzde 261 artış ile 496 milyon 642 bin tona çıkardık. Deniz yolu ile gerçekleşen dış ticaret taşımaları, 149 milyon tondan yüzde 245 artış ile 365,4 milyona ulaşmıştır. Uluslararası düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı, 2003'de 220 bin iken, 2020 yılında yüzde 229 artışla 504 milyon 752 olmuştur."

- "Denizcilik eğitimine de ağırlık veriyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, denizlerdeki yük ve araç sirkülasyonunu artırırken, denizcilik eğitimine de ağırlık verdiklerini aktararak, "Ülkemizde bugün 12'si ön lisans ve 13'ü de lisans düzeyinde eğitim veren YÖK'e bağlı denizcilik fakültelerimiz ve yüksekokullarımız bulunmaktadır. Fakültelerimizde 829, meslek yüksek okullarımızda da 750 kardeşimiz eğitim görmektedir." dedi.

Türkiye'de kadın haklarına yönelik pozitif adımların AK Parti hükümetleri döneminde katlanarak arttığını belirten Karaismailoğlu, "güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum" için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türk kadınının layık olduğu her türlü mevkiye gelebilmesi için attığımız adımlar neticesinde bugün bundan 20 yıl öncesine göre karşımızda çok farklı bir tablo vardır. TBMM'deki 101 kadın milletvekilinin 54'ü AK Parti milletvekilidir. Kamuda çalışan kadınlarımızın oranı yüzde 39'a yükselmiştir. Üniversitelerimizdeki öğretim üyeleri arasında kadınların oranı yüzde 50'yi geçmektedir. 2002 yılında ülkemizde istihdam edilen kadın sayısı 6 milyon 122 bin iken, bu rakam bugün 9 milyon 18 bine yükselmiştir. Hükümetimizin hazırladığı 2018-2023 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınlarımızın sahip olduğu sosyoekonomik hak, fırsat ve imkanlar genişletilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 Mart'ta açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda da kadınlara yönelik şiddet ile mücadele konusuna dikkat çekilmiştir. Kadınlarımızın her alanda yükselmesi ve hak ettikleri noktalara gelmesi için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

Karaismailoğlu, konuşmasının ardından kız öğrencilerle öz çekim yaptı.