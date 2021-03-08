Edirne'de FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı

MTSK SINAVI YARIDA KESİLİRSE SINAV GÖREVLİLERİNİN ÜCRETLERİ ÖDENİR Mİ? Hafta sonlarında yapılan özel motorlu taşıt sürücü kursları direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarının kar yağışı gibi mücbir sebeplerden dolayı iptal edilmesi ya da sınavın yarıda kalması halinde o günkü sınav görevlilerinin ücretleri ödenir mi?