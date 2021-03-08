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Edirne'de FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı

Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı
 08 Mart 2021 11:38
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Edirne'de FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden Ş.A. ve S.H. tutuklandı, diğer zanlılar "etkin pişmanlık" hükümlerince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 22 Şubat'ta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzincan, Samsun, Düzce, Aydın, Çanakkale, Ağrı ve Adıyaman'da operasyon düzenlemiş, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkartılan avukat H.T, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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