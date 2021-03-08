Edirne'de FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı
Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı
|08 Mart 2021 11:38
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden Ş.A. ve S.H. tutuklandı, diğer zanlılar "etkin pişmanlık" hükümlerince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 22 Şubat'ta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzincan, Samsun, Düzce, Aydın, Çanakkale, Ağrı ve Adıyaman'da operasyon düzenlemiş, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Öte yandan Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkartılan avukat H.T, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Edirne'de FETÖ şüphelisi kardeşler gözaltına alındı
08 Mart 2021 13:06
|'Balyoz' soruşturması ve davası eski hakimleri ile savcılarının yargılanmasına başlandı
08 Mart 2021 12:40
|Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 6'sı görevde öğretmen 35 gözaltı
08 Mart 2021 10:51
|İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 31 şüpheli yakalandı
08 Mart 2021 10:03
|Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
08 Mart 2021 09:45
|FETÖ'yle dijital mücadele: Belgelerin yüzde 96'sı çözüldü
08 Mart 2021 06:40
|MSB: Saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
07 Mart 2021 20:20
|FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
07 Mart 2021 15:51
|MSB: İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı
07 Mart 2021 15:21
|Emniyet uyardı: FETÖ yeniden yapılanma içinde
07 Mart 2021 13:46