Liselerde yüz yüze sınavlar bugün başlıyor

Yurt genelinde, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme süreciyle illerin risk durumuna göre belirlenen seviyelerde 2 Mart'ta yüz yüze eğitime başlandı.

İllerin COVID-19 risk kriterlerine göre orta ve düşük riskli illerde lise öğrencileri de aylar sonra ders başı yaptı.

Liselerde, ilk dönem sınav yapılamadı ve öğrenciler karne alamadı.

SINAVLAR 3 HAFTA İÇİNDE TAMAMLANACAK

Birinci dönemden kalan sınavlar bugün itibarıyla 81 ilde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze yapılacak. Sınavlar üç hafta içinde tamamlanacak.

Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak.

Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.