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Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı:

"Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz"
 08 Mart 2021 12:05
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Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınlar her incindiğinde, insanlığın incindiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni farkındalıklara vesile olması dileğiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."
Anadolu Ajansı
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