Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı:
"Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz"
|08 Mart 2021 12:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınlar her incindiğinde, insanlığın incindiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni farkındalıklara vesile olması dileğiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."
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