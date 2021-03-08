Sağlık Bakanlığı GYS tercihleri öncesi düzenleme yapmazsa Devlet maddi zarara uğrayacak

Sağlık Bakanlığı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında başarılı olanların atamalarını yapmadan önce, gereksiz harcırah ödemelerinin önüne geçilebilmesi için, bazı düzenlemeler yapması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde, 2020 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusunun Atama Esasları ve Şartları bölümünün L.5 maddesinde; "Görevde yükselme sınavı sonucunda atananlar; eş durumu, sağlık nedeniyle yer değiştirme, öğrenim şartı , engellilik durumu ve can güvenliği nedeniyle yer değiştirmeleri hariç olmak üzere atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça iller arası yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır" denilmektedir.

İlgili madde nedeniyle; eş, sağlık, öğrenim mazeretleri olan personel, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonrası ilan edilen kadro dağılımına göre tercih yaparak başka illere atanmakta ve mazeretlerini belgelendirerek bulunduğu illere geri dönmektedir. Bu nedenle 1-2 aylığına gidiş dönüş yaparak mağdur olan personel ve 2 kez (gidiş-dönüş) yolluk ödemesi yapan Devlet maddi zarara uğramaktadır. Ancak; yapılacak bir düzenleme ile Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında başarılı olan personele; Eş, Sağlık, Öğrenim mazeretlerini atama öncesi belgelendirenler, bulundukları il emrine atanmaları sağlanırsa, hem personel mağdur olmayacak hem de Devlet görev yolluğu ödemek zorunda kalmayacaktır. 2017 yılında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonucu atanan sağlık çalışanları aynı sorunu yaşadığından dolayı, ilgili madde de düzenleme yapılması gerektiği düşünülmektedir.