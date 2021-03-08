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Gümüşhane'de özel bir kolejde yüz yüze eğitime ara verildi

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel bir kolejde yüz yüze eğitime ara verildi.
 08 Mart 2021 12:31
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Gümüşhane'de özel bir kolejde yüz yüze eğitime ara verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, merkeze bağlı Tekke köyünde bulunan Gümüşhane Bahçeşehir Koleji'nde, pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle yüz yüze eğitime 15 Mart'a kadar ara verilerek derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkili eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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