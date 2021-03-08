'Elektronik Kelepçe Uygulaması' 81 ilde aktif

Kadına şiddetle mücadelede "Elektronik Kelepçe Uygulaması" Emniyet, Jandarma ve ŞÖNİM personeline tanıtıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı iş birliğinde 2019 yılından bu yana sürdürülen "Elektronik Kelepçe Uygulaması"nın tüm ülkede takibin yapılması için yeni kurulan "Elektronik İzleme Merkezi" ve sistem altyapısına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

500 personel sistem hakkında bilgilendirildi

81 ilden Emniyet, Jandarma ve ŞÖNİM'de görevli yaklaşık 500 personelin katılımıyla gerçekleşen toplantıda "Elektronik İzleme Merkezi" ile ülke genelinde yaygınlaştırılacak teknik yöntemlerle takip uygulamasının aksamadan yürütülmesi için yapılması gerekenler ele alındı.

Toplantıda; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından yetkililer sunumlar yaptı.

Vakaların teknik yöntemlerle takibe uygunluğun tespiti, teknik yöntemlerle takip kararlarının talep edilmesi, uygulanması ve kararın sonlandırılması süreçlerine ilişkin iş ve işlemler ile yeni Elektronik İzleme Merkezi ve sistem altyapısı hakkında katılımcılar bilgilendirildi.