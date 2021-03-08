'Elektronik Kelepçe Uygulaması' 81 ilde aktif
|08 Mart 2021 12:34
|+Aa- Yazdır
Kadına şiddetle mücadelede "Elektronik Kelepçe Uygulaması" Emniyet, Jandarma ve ŞÖNİM personeline tanıtıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı iş birliğinde 2019 yılından bu yana sürdürülen "Elektronik Kelepçe Uygulaması"nın tüm ülkede takibin yapılması için yeni kurulan "Elektronik İzleme Merkezi" ve sistem altyapısına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
500 personel sistem hakkında bilgilendirildi
81 ilden Emniyet, Jandarma ve ŞÖNİM'de görevli yaklaşık 500 personelin katılımıyla gerçekleşen toplantıda "Elektronik İzleme Merkezi" ile ülke genelinde yaygınlaştırılacak teknik yöntemlerle takip uygulamasının aksamadan yürütülmesi için yapılması gerekenler ele alındı.
Toplantıda; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından yetkililer sunumlar yaptı.
Vakaların teknik yöntemlerle takibe uygunluğun tespiti, teknik yöntemlerle takip kararlarının talep edilmesi, uygulanması ve kararın sonlandırılması süreçlerine ilişkin iş ve işlemler ile yeni Elektronik İzleme Merkezi ve sistem altyapısı hakkında katılımcılar bilgilendirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|En çok 'çevre kirliliği' şikayeti bu illerden yapıldı
08 Mart 2021 13:03
|Bir belediye daha kadın personeline idari izin verdi
08 Mart 2021 12:33
|Karaman'da bir apartman karantinaya alındı
08 Mart 2021 11:26
|İçişleri: Kısıtlamada 25 bin 439 kişiye adli ve idari işlem yapıldı
08 Mart 2021 11:00
|Trafikte 'akıllı kavşak' dönemi başlıyor
07 Mart 2021 21:32
|Rektörlük: Vekaleten atanan rektör yardımcılarına ödeme yapılmıyor
07 Mart 2021 20:26
|1,5 milyon kadın KADES indirdi, 92 bin ihbar değerlendirildi
07 Mart 2021 18:02
|YÖK, 100-2000 bursiyerlerinin ücretleri arttırıldı!
07 Mart 2021 17:56
|Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu açıldı
07 Mart 2021 15:54
|O il bugün tam kapandı! Sokaklar sessiz
07 Mart 2021 13:19