'Türkiye salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir'
|08 Mart 2021 12:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İşbirliği Platformunun düzenlediği 11. Boğaziçi Zirvesi'ne video konferansla katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir." dedi.
Erdoğan, "Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak, her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk." dedi.
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