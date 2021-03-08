1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Balyoz' soruşturması ve davası eski hakimleri ile savcılarının yargılanmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanmalarına başlandı.
 08 Mart 2021 12:40
+Aa- Yazdır
'Balyoz' soruşturması ve davası eski hakimleri ile savcılarının yargılanmasına başlandı

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Ergül ve Mehmet Erdoğan, bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu sanıklar Ali Alçık, Ali Haydar, Ali Efendi Peksak, Aytekin Özanlı, Fatih Mehmet Uslu, Hikmet Şen, Hüseyin Kaplan, İdris Asan, Mehmet Murat Yönder, Metin Özçelik, Mustafa Başer, Nalan Can, Ömer Diken, Savaş Kırbaş, Süleyman Pehlivan, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu, iddianame yerine geçen Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinin son soruşturmanın açılması kararını okudu.

Duruşmaya, öğlenden sonra sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.

- FETÖ'nün TSK'ya kumpası

Türkiye, darbe planı olduğu iddia edilen "Balyoz" adını ilk kez Taraf gazetesinin 20 Ocak 2010 tarihli haberiyle duymuştu.

Dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan liderliğinde, darbe zeminini hazırlama amaçlı "çarşaf", "sakal", "suga" ve "oraj" kod adlı eylem planlarından oluştuğu savunulan "Balyoz Harekat Planı" ile ilgili belge, CD ve ses kayıtlarına ilişkin dosyaların 30 Ocak 2010'da savcılığa FETÖ üyeliğinden yargılanan Mehmet Baransu tarafından bavulla teslim edilmesinin ardından yargı süreci başlamıştı.

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kapatılmasının ardından yerine kurulan ve FETÖ mensuplarının sızdığı Özel Yetkili Mahkemelerde yapılan yargılama sürecinde, 250'si tutuklu 365 sanık, Silivri Cezaevi içinde kurulan mahkemede savunma yapmıştı.

Özel yetkili savcıların incelemesinden sonra 22 Şubat 2010'da ilk gözaltılar yapılmış, ilk etapta Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 194 kişi hakkında dava açılmıştı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, Eskişehir'de ve Gölcük Donanma Komutanlığı'nda ele geçirildiği iddia edilen belgelerle ilgili soruşturma sonucu açılan 2 davayla birleştirilmişti.

250'si tutuklu 365 muvazzaf ve emekli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin yargılandığı davanın ilk duruşması 16 Aralık 2010'da başlamıştı.

- Dijital deliller hep tartışıldı

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda kurulan mahkemede görülen davalarda, sanık avukatları, davaya dayanak CD'deki "dijital deliller"in çelişkili olduğunu ispatlamaya çalışmıştı.

Mahkeme, 21 Eylül 2012'de Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'nın da aralarında bulunduğu 365 sanıktan 325'ini "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etmiş ancak "eksik teşebbüs" nedeniyle cezalarda indirime gitmişti.

Davanın temyiz süreci Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülmüştü. FETÖ üyeliğinden yargılanan dönemin Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti de oy birliğiyle aldığı kararla emekli orgeneraller Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına ve emekli Oramiral Özden Örnek, emekli orgeneraller Ergin Saygun, Bilgin Balanlı, Şükrü Sarışık ve dönemin MHP Milletvekili Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu 237 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararlarını onamıştı.

Yargıtay kararının ardından sanık avukatları Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, Yüksek Mahkemenin verdiği ihlal ve yeniden yargılama kararının ardından başlayan yeniden yargılamayla FETÖ'nün TSK'ya kurduğu kumpaslardan kabul edilen bu davanın sanıkları beraat etmişti.

- Eski hakim ve savcılar hakkındaki iddianameden

"Balyoz" davasının soruşturma ve kovuşturması sırasında görev yapan 50 eski hakim ve savcı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamede hazırlanmıştı.

İddianamede, "mahkeme heyetinin kararlarında delillerin komplo ürünü olduğunu kabul etmeme gerekçesinin gerçekleri yansıtmadığı, 2003 yılında hazırlandığı söylenen dijitallerin, oluşturulma tarihlerinin neden 2007 olarak göründüğünü açıklarken, akla ve bilime aykırı beyanlarda bulundukları" belirtilmişti.

Bu hakim ve savcılar hakkındaki dosya ilk derece mahkemesi sıfatıyla davaya bakacak Yargıtay 9. Ceza Dairesine gönderilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Edirne'de FETÖ şüphelisi kardeşler gözaltına alındı
08 Mart 2021 13:06		 Edirne'de FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı
08 Mart 2021 11:38
Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 6'sı görevde öğretmen 35 gözaltı
08 Mart 2021 10:51		 İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 31 şüpheli yakalandı
08 Mart 2021 10:03
Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
08 Mart 2021 09:45		 FETÖ'yle dijital mücadele: Belgelerin yüzde 96'sı çözüldü
08 Mart 2021 06:40
MSB: Saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
07 Mart 2021 20:20		 FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
07 Mart 2021 15:51
MSB: İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı
07 Mart 2021 15:21		 Emniyet uyardı: FETÖ yeniden yapılanma içinde
07 Mart 2021 13:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:09 - Akşener'den, İmamoğlu'nun kadınlar günü twitine ilk değerlendirme13:06 - Edirne'de FETÖ şüphelisi kardeşler gözaltına alındı13:03 - En çok 'çevre kirliliği' şikayeti bu illerden yapıldı13:00 - 'İş yerinde şiddet ve tacize karşı mücadele sözleşmesinin onaylanmasını arz ediyoruz'12:57 - Çeyrek altın ne kadar?12:57 - WhatsApp yeni özelliğini test ediyor: Mesajlar 24 saat içinde kaybolacak
12:55 - Antalya'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu12:52 - Şentop: Gergerlioğlu'nun dosyası henüz Meclis'e gelmedi12:40 - 'Balyoz' soruşturması ve davası eski hakimleri ile savcılarının yargılanmasına başlandı12:36 - 'Türkiye salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir'12:34 - 'Elektronik Kelepçe Uygulaması' 81 ilde aktif12:33 - Bir belediye daha kadın personeline idari izin verdi
12:31 - Gümüşhane'de özel bir kolejde yüz yüze eğitime ara verildi12:20 - Dizel aracınıza yanlışlıkla benzin konulursa12:19 - Gün ortasında dolar yükselişe geçti12:05 - Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı:12:04 - Müftüden 'cenazelere duayla katılın, taziyeyi telefonda yapın' çağrısı
12:01 - Liselerde yüz yüze sınavlar bugün başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gece yarısı istifa dedikodusu... Bakan'ın istifadan haberi yok!
2021 yılında memur olan ve olmayanlara yapılan birçok ödeme değişti
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti
İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki
Pandemi tedbirleri artıyor: Şehirlerarası geçişin yasaklanması gündemde
İstanbul'un tek kadın Jandarma Karakol Komutanı
Teknik personelin yan ödemesi nasıl belirlenir?
FETÖ'yle dijital mücadele: Belgelerin yüzde 96'sı çözüldü
Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 6'sı görevde öğretmen 35 gözaltı
İcra memuru ile 2 katibin haciz oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Balon joje 1
kütüphane 4
rutubet kokusu 1
yabancı dil 1
Film önermek 2
rüzgar gülü 2
peri 1
Yazılı haftası 1
Süblimleşme 2
pazar kahvaltısı 2
SON İLANLAR
Tayland hükümeti burs duyurusu
Beykoz Belediyesi 18 memur alacak
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam