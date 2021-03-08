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Edirne'de FETÖ şüphelisi kardeşler gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında kardeş 2 şüpheli gözaltına alındı.
 08 Mart 2021 13:06
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Edirne'de FETÖ şüphelisi kardeşler gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kardeşler B.M. ve Z.M. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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