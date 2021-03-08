Edirne'de FETÖ şüphelisi kardeşler gözaltına alındı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında kardeş 2 şüpheli gözaltına alındı.
|08 Mart 2021 13:06
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|2'si görevdeki öğretmen 5 şüpheli FETÖ'den tutuklandı
08 Mart 2021 14:55
|'Balyoz' soruşturması ve davası eski hakimleri ile savcılarının yargılanmasına başlandı
08 Mart 2021 12:40
|Edirne'de FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı
08 Mart 2021 11:38
|Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 6'sı görevde öğretmen 35 gözaltı
08 Mart 2021 10:51
|İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 31 şüpheli yakalandı
08 Mart 2021 10:03
|Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
08 Mart 2021 09:45
|FETÖ'yle dijital mücadele: Belgelerin yüzde 96'sı çözüldü
08 Mart 2021 06:40
|MSB: Saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
07 Mart 2021 20:20
|FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
07 Mart 2021 15:51
|MSB: İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı
07 Mart 2021 15:21