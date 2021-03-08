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En çok 'çevre kirliliği' şikayeti bu illerden yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ALO 181 ve Whatsapp ihbar hatlarına 2020'de 27 bin 759 çevre kirliliği şikayeti yapıldı. En çok ihbar yapılan ve cezai işlem uygulanan iller Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa ve Kocaeli oldu
 08 Mart 2021 13:03
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En çok 'çevre kirliliği' şikayeti bu illerden yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2020'deki denetimlerde çevreyi kirletenlere 16 milyon 290 bin 277 lira ceza kesildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çevreye duyarlı vatandaşlar, Bakanlık tarafından oluşturulan ALO 181 ve 532 0101 181 nolu Whatsapp hattına ihbarda bulunarak çevre kirliliğiyle mücadeleye katkı sunuyor.

Bu kapsamda geçen yıl ihbar hatları üzerinden 27 bin 759 çevre kirliliği şikayeti Bakanlığa ulaştı.

Şikayetleri değerlendiren bakanlık ekipleri, yerinde yaptıkları incelemenin ardından çevre kirliliğine sebep olanlara 16 milyon 290 bin 277 lira ceza kesti.

En çok ihbarın yapıldığı ve beraberinde en çok cezanın kesildiği iller sırasıyla Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa ve Kocaeli oldu.

- Para cezalarında artış

Yeni yılla birlikte çevreyi kirletenlere uygulanan para cezaları da arttı. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere bin lira, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara ise 2 bin 67 lira cezai işlem uygulanıyor.

Hava kirliliğine sebep olan işletmelere 96 bin 561 lira ceza kesiliyor.

Konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine 1594 lira, araçlarda abart egzoz kullananlara 4 bin 813 lira, iş yeri/atölyede gürültü kirliliğine sebep olanlara 16 bin 82 lira, eğlence mekanlarındaki gürültüye 48 bin 275 lira cezai işlem uygulanıyor.

Anız yakanlara dekar başına 80 lira ceza kesilirken, atıklarını toprağa dökerek kirliliğe sebep olanlara 96 bin 561 lira ve kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 241 bin 424 lira ceza kesiliyor.
Anadolu Ajansı
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