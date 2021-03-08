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Siber saldırganların yeni tuzağı: 3000 TL pandemi desteği

Türkiye'de kullanıcılar "3.000 TL Pandemi Desteği" vaadiyle hackerler tarafından avlanıyor. Pandeminin 1. yılına yaklaşılan bu günlerde Türk kullanıcıların Türkçe yalan içeriklerle hackerler tarafından oltalandığını belirten siber güvenlik uzmanı Yusuf Evmez, Turkey Dog olarak ortaya çıkan bu atak türüne karşı internet kullanıcılarını uyarıyor.
 08 Mart 2021 13:45
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Siber saldırganların yeni tuzağı: 3000 TL pandemi desteği

Küresel çapta tüm insanlığı tehdit altına alan COVID-19 salgınından en çok hackerler faydalanıyor. Özellikle Türkiye özelinde kullanıcılara yönelik korku, umut ve destek mesajları içeren Türkçe içeriklerle oltalama saldırıları gerçekleştiren hackerlerin son taktiği pandemi desteği adı altında dağıttıkları binlerce lira oluyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın görselinin dahi kullanılarak hükümet tarafından pandemiye yönelik gerçek olmayan destek paketleri dağıtıldığına yönelik Türkçe içeriklerle internet kullanıcılarının tuzağa çekildiğine dikkat çeken Evmez, Turkey Dog olarak bilinen bu oltalama çeşidine karşı internetteki Türk kullanıcılarını dikkatli olmaya davet ediyor.

3.000 TL PANDEMİ DESTEĞİ YALANI

Hürriyet'te yer alan habere göre ;

Çeşitli saldırı teknikleri ile tüm dünyada COVID-19 salgının yarattığı korkudan yararlanan hackerler durmak bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde sahte aşı sırası ile Türk kullanıcılarına yönelik oltalama saldırılarını gerçekleştiren hackerlerin bu kez ki çıkış noktası ise pandemi desteği. Türkçe mesajlarla kullanıcıların karşısına çıkan hackerler "Son Faz Pandemi Desteği! Başvuran Herkese 3.000 TL Değerinde Pandemi Desteği, Şimdi Uygulamayı İndirerek Başvurunu Tamamla!" şeklinde e-posta iletilerini kullandığı görülüyor. Bu tarz içeriklerin arka planında dolandırıcılık scriptinin bulunduğuna dikkat çeken Yusuf Evmez, linke tıklayan kullanıcıların bilgisayar ve telefonlarına Trojan virüsünün yerleştiğini ve bu yolla hackerlerin tüm kişisel verilere kolaylıkla ulaşabildiğinin altını çiziyor.

Türk kullanıcılarını daha rahat avlamak isteyen hackerlerin başvurmadıkları yol kalmıyor. Özellikle tüm ülkenin yakından takip ettiği Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın fotoğrafını kullanarak da içerikler hazırlayan hackerler, birçok siteye çeşitli virüslü apk dosyalarını yerleştirmiş bulunuyor. Yapılan araştırmalarda "edestek.apk" adı altında birçok sitede Turkey Dog etkinliğine rastlandığını da hatırlatan Evmez, yetkili mercilerin ilan etmediği ve yönlendirmediği hiçbir linke tıklanılmamasını, sitelerdeki bu tarz reklamlara itimat edilmemesinin siber güvenlik için en önemli adım olduğunu dile getiriyor.

5 ADIMDA KORUMA

COVID-19 salgını ile ilgili artış gösteren siber saldırılara dikkat çeken Evmez, siber güvenliği elden bırakmamak için şu adımların takip edilmesi gerektiğini belirtiyor:

1. Resmi logolara aldanmayın. Karşınıza çıkan içeriklerde resmi logoların olması, e-posta adresinin meşru olduğu anlamına gelmez. Bu tarz içeriklere ciddi bir araştırma yapmadan üstün körü tıklamayın.

2. Belgelerin doğruluğunu araştırın. Size gönderilen bir dosyanın PDF veya resmi belge gibi görünmesi, o dosyanın gerçekten resmi bir kurumdan geldiği anlamına gelmez.

3. Kaynağı tanımıyorsanız tıklamayın. E-posta sizden yalnızca iletiyi yanıtlamanızı istese bile kişiyi tanımıyorsanız yanıtlamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama e-postasıdır.

4. Resmi kaynaklara başvurun. Birden fazla resmi kaynaktan bilgi sahibi olmaya çalışın ve bilgileri resmi kurumların web sitesine girerek kontrol edin.

5. Gerçek bir siber güvenlik korumasına sahip olun. Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanın. Böylece sizin için daha önemli olana, ailenizi güvende tutmaya odaklanabilirsiniz.
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