Koronayı yenen Gülşah hemşire, anne olmanın mutluluğunu yaşadı

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarından hemşire Gülşah Aralık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 8 yıldır görev yapan Aralık, Kovid-19 salgınıyla mücadelede, diğer sağlık çalışanları gibi zorlu bir süreçten geçti.

Hamileliğini de bu süreçte geçiren Aralık, Kovid-19'a yakalandı ve 7 gün karantinada kaldıktan sonra yeniden görevine döndü.

Bir süre daha çalıştıktan sonra doğum iznine ayrılan Aralık, 7 Mart'ta kontrol için gittiği hastanede yataklı bakıma alınarak, görev yaptığı hastanenin Kadın Doğum Servisi'nde saat 00.30'da bebeğini dünyaya getirdi.

Gülşah ve Burak Aralık çifti, ilk çocuklarına Uras ismini verdi.

Gülsah Aralık, AA muhabirine, doğumun 8 Mart Dünya Kadınları Günü'ne denk gelmesinin kendisini daha da mutlu ettiğini söyledi.

Hamileliğin zor bir süreç olduğunu, ancak anneliğin benzersiz bir his olduğunu anlatan Aralık, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Samsunlu olduğunu belirten ve Samsun'da yaşanan kadına şiddet olayının kendisini çok üzdüğünü ifade eden Aralık, "Kadınlar Günü'nde dünyaya bir erkek evlat getirdim. Oğlumu kadınlara, çevreye, doğaya saygılı bir birey olarak yetiştireceğim." dedi.