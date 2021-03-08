Pervin Buldan ve Ekrem İmamoğlu birlikte fidan dikti
|08 Mart 2021 14:14
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, sosyal medya hesabından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması, İyi parti tabanında HDP'nin terörle mesafesi olmadığı gerekçesiyle tepki topladı.
Yaşanan bu gelişmeler sonrası Ekrem İmamoğlu, bugün de Pervin Buldan'ı Büyükçekmece'deki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı'nın açılışına davet etti.
Davete olumlu cevap veren Pervin Buldan'ın yanı sıra açılışa; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı. Meral Akşener'e ise davet gitmedi.
BİRLİKTE FİDAN DİKTİLER
15 bin 314 ağacın toprakla buluştuğu 8 Mart Hatıra Ormanı'nda ilk fidanları; Pervin Buldan, Dilek İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu, birlikte diktiler.
HDP ise sosyal medyadan fotoğrafları paylaşarak "8 Mart'ta eşitliğin tohumları yeşersin." ifadelerine yer verdi.
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