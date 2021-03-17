SORU: Sayın İlgili, 08.08.1978 doğumluyum. 29.12.1995 tarihinden bu yana kesintisiz olarak Devlet Memuru olarak görev yapmaktayım. Şubat 2021 tarihi itibariyle 25 yıl 2 ay kıdeme sahip bulunmaktayım. Bulunduğum memuriyette emekli olabileceğim tarih 56 yaşını doldurarak 08.08.2034 tarihinde mümkün olabilecektir.

30.04.2021 tarihi itibariyle 08.08.2034 tarihinde elde edeceğim emeklilik hakkım saklı kalmak kaydıyla emekli memuriyet aylığı ve ikramiye almadan bulunduğum memuriyetten çekilme talebinde bulunarak, başka bir kurumda SSK statüsünde sigortalı olarak çalışmaya başladığımda emeklilik hakkını tarih olarak hangi tarihte elde edeceğim ve hangi kurumdan emekli olacağım.

Bulunduğum memuriyetten ayrılarak sigortalı olarak çalıştıktan sonra emekli olduğum tarihte mevcutta memur olarak hizmet yılına tekabül eden dönemin ikramiyesini alabilirmiyim. Bu ikramiye son çalıştığım kurumda SSK lı olarak çalıştığım süreler eklenmek suretiyle mi son çalıştığım kurum tarafından mı yoksa eski emekli sandığı tarafından mı verilecektir. Emekli aylığı bağlanma süreci de mevcut bu duruma göre nasıl olacaktır.

CEVAP: Memur iken işçi statüsüne geçen kişi emekli ikramiyesini kaybeder mi? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

Kısa bilgiler olarak;

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlayanların farklı statülerde çalışmaları olduğunda hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Bu kanun hükmüne göre de; son çalışmaları içerisindeki 1260 gün ve daha fazlası hangi statüde geçmişse fazla statü esas alınarak emeklilik kazanımı sağlanır. Yani son çalışmaları içerisindeki 1260 gün ve daha fazlası memur ise memurluk üzerinden, işçi ise işçilik üzerinden emeklilik şartları oluşur ve bu durumlarına göre emeklilik işlemleri yapılır.

Memur iken emeklilik şartları 25 yıl hizmet + Tabi olunan yaş şartına bağlıdır. Tabi olunacak yaş şartında da 23/05/2002 tarihine kadar en az 3 yıl hizmetleri olmak kaydıyla ve daha fazla olduğunda da bu hizmet toplamına göre emeklilik yaşları tespit edilir. Memurlukta işe giriş tarihinden itibaren bir yaş hesaplaması yapılmaz.

İşçi iken emeklilik şartları da kişinin ilk işe giriş tarihi hesaplamanın başlangıcı olur ve bu başlangıçtan 23/05/2002 tarihine kadar olan sigortalılık süresi esas alınarak emeklilik yaş hesabı yapılır.

Memurlukta geçen süreye emeklilik ikramiyesi ödenmesi şartları da şöyledir;

Farklı statülerde geçmiş çalışmaları bulunanlara memurluk süresine emekli ikramiyesi ödenmesi şartlarında iş kanunu hükümleri esas alınır, şayet kıdem tazminatı ödenmesine müstehak bir şekilde işinden ayrılmışsa ödenir, ayrılmamışsa ödenmez.

Emeklilik ikramiyesi ödenmesinde ister işçilikten ister memurluktan emeklilik işlemi gerçekleşsin, memurluk süresine emekli ikramiyesi ödenir, ancak sonradan çalışılan işçilik süresine ödenmez, bu ödemenin ise çalıştığı işverence karşılanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Kısa açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz;

1-Memurluktan ayrılıp işçi olarak çalışmaya başlar ve bu çalışmalarınız 3 yıl 6 ay (1260 gün) ve daha fazla olursa İşçi statüsünden emekli olursunuz. Verdiğiniz bilgilere göre de işçi statüsünden emeklilik şartlarınız 29/12/1995 tarihinden başlayarak 25 yıllık sigortalılık süresi + 56 yaş + 5825 gün olması gerekir. Bu şartları bugün için kazandığınız görülmekle birlikte bu şartların uygulanabilmesi için mutlaka 3 yıl 6 ay işçi olarak görev yapmanız gerektiğini de hatırlatmak isteriz.

2-Memurluk başlangıcınıza göre memurluktan ayrılıp işçiliğe başlamanız durumunda, işçilik üzerinden emekli aylığı bağlandığı zaman sadece memurluk sürelerinizin tam yıllarına karşılık emekli ikramiyesi ödemesini alabileceğinizi söyleyebiliriz. Bunun için işçi sistemi üzerinden aylık bağlandığında bu durumun memur işlemlerini yapan birime (Emekli Sandığı birimine) bildirilmesi gerektiğini, ödemenin de bu birim tarafından yapılacağını söyleyebiliriz. Bu ödemenin sadece memurluk hizmetleriniz ile sınırlı olacağını, memurluk sonrası işçi olarak çalışmalarınızın bu hesaplamaya dahil edilmeyeceğini, işçilik süresine kıdem tazminatı ödemesi için son çalıştığınız işyerine talebinizin iletilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.