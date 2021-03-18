Öğretmene 'terbiyesiz, geri zekalı' demek hakaret suçu mudur?
|18 Mart 2021 00:01
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Yargıtay 4. Ceza Dairesi öğretmene karşı söylenen 'terbiyesiz, geri zekalı' sözünün, kamu görevlisine karşı hakaret suçunu oluşturduğunu belirterek, yerel mahkeme kararını bozdu.
Yargıtay, kamu görevlisine suçunun kovuşturulmasının şikayet koşuluna bağlı olmadığı, şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşmesine karar verilemeyeceğini belirtti.
T.C. Yargıtay 4. Ceza Dairesi
2015/7745 E.
2019/9753 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, kamu görevlisine hakaret
HÜKÜMLER : Beraat, düşme
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihlerine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-Sanık ... hakkında tehdit suçundan kurulan beraat hükmünün temyizinde;
Eyleme ve yükletilen suça yönelik mahkemenin kabul ve gerekçesine göre, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
2-Sanık ... Gümüş hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan kurulan düşme hükmünün temyizine gelince;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın, öğretmen olarak görev yapan müştekiye "... terbiyesiz, geri zekalı" diyerek hakaret etmesi biçimindeki eyleminin, TCK'nın 125/3-a maddesindeki kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu oluşturduğu, bu suçun kovuşturulmasının şikayet koşuluna bağlı olmadığı gözetilmeden, şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşmesine karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 23.05.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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