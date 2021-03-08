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Bakanlıktan, İngiltere varyantlı vakalarda yeni test kararı

Sağlık Bakanlığı temaslı takibi, salgın yönetimi ve filyasyon rehberini güncelledi. Yeni düzenlemeye göre İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin karantinası, izolasyon sürelerinin sonunda test yaptırmadan ve test negatifliği aranmadan sonlandırılacak.
 08 Mart 2021 14:28
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Bakanlıktan, İngiltere varyantlı vakalarda yeni test kararı

İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin temaslılarının karantina süreci de semptom görülmemesi durumunda 10. günün sonunda test yaptırmadan bitecek.

Güney Afrika ve Brezilya varyantı tespit edilen kişiler ve temaslıları ile ilgili daha önce açıklanan karantina ve izolasyon önlemleri ise devam ediyor.

Bu kişilerin karantina süreleri en az 10 gün olup karantinanın bitirilmesi için PCR negatifliği şartı aranacak.
Memurlar.Net
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