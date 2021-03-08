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Bengü Türk TV'nin yayını durduruldu

Bengü Türk televizyonunun TÜRKSAT üzerinden yaptığı yayınlar durduruldu. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Murat İde, karartmanın "sözleşme şartlarından kaynaklanan bir sorun" olduğunu duyurdu
 08 Mart 2021 14:33
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Bengü Türk TV'nin yayını durduruldu

TÜRKSAT, Bengü Türk kanalının da yayınını durdurdu. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Murat İde, sosyal medya hesabı üzerinden sorunun TÜRKSAT ile sözleşme şartlarından kaynaklandığını açıkladı.

Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Murat İde tarafından yapılan açıklama şöyle:

''ZORUNLU AÇIKLAMA...

BENGÜTÜRK'ün yayını kesildi, neden?" diye soracaksınız..

TÜRKSAT ile sözleşmemizin şartlarından kaynaklanan bir sorun. Onlara edecek sözümüz yok..

Her yerdeyiz şüphesiz.. Umarım, kısa süreceğine inandığım bu ara, hasrete dönüşmez..

Her türden BEZİRGAN SALTANATI'nda yeni bir madalyadır bize, ŞAN OLSUN..

Allah'a emanet ol büyük MİLLETİM..."
Memurlar.Net
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