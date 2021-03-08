MEB, idari izindeki karışıklığı çözmeli!
|08 Mart 2021 14:50
|+Aa- Yazdır
Covid-19 pandemi döneminde Cumhurbaşkanlığı genelgelerinde risk grubu olarak sayılan
- 60 yaş üstü çalışanlar,
- Kronik hastalığı olanlar,
- 24-32 hafta gebelik döneminde olanlar.
İşte bu noktada bazı kafa karışıklıkları söz konusu. Kafa karışıklığı Cumhurbaşkanı genelgesinden kaynaklı denilse de MEB'de asıl karışıklığı yaratan MEB'in kendisi olmuştur.
Yazılan yazılar net olmadığı için her yerde farklı farklı uygulamalar ve mağduriyetler oluştu.
Cumhurbaşkanlığı genelgelerinde her zaman "Hizmetlerine ihtiyaç duyulduklarında çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir." ibaresi yer aldı. MEB de genelgelere göre düzenlemeler yaptı. En son yayımladığı yazıda da aynı durum var. https://www.memurlar.net/haber/957564/meb-den-span-class-keyword-idari-span-span-class-keyword-izin-span-lere-dair-resmi-yazi.html
Yaşanan sorunlara örnek verecek olursak;
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 10.11.2020 tarih ve E.16419827 sayılı İdari İzin konulu bir yazı yayımlandı. Yazıda;
"İdari izinli sayılan öğretmenlerden, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde kendi istekleriyle yüz yüze eğitim faaliyetlerinde görev almalarında herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğimizce değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir."
Denilmekte idi. Yani son yazıya kadar idari izinli öğretmenlerin yüz yüze çalışabilmeleri için valilik kararı gerekiyordu. Keza bazı illerde öğretmene izin verildi bazılarında ise risk alamayız denilerek izin verilmedi.
Geldiğimiz noktada ise 1 Mart 2021 den sonra Cumhurbaşkanlığı genelgesindeki (2021/5) ibare ile MEB'in yazısındaki ibare önceki dönemlerde olduğu gibi "Hizmetlerine ihtiyaç duyulduklarında çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir." şeklinde olduğu halde uygulamada idari izinli öğretmenler yüz yüze eğitim görevine çağrılmaktadırlar.
Bu noktada kronik hastalık, 60 yaş üstü ya da gebeliğe yönelik bir standart yok. Kimi idareler tamamını idari izinli sayıyor kimisi bir kısmını kimisi de hiç birini. İşte burada bir sorun var.
İdari izin grubu için risk kalktı ise Cumhurbaşkanlığı neden genelge yayımladı?
Cumhurbaşkanlığı genelge yayımladığına göre bu keyfiyet niye?
Tüm bunları geçelim 2020 yılında (1 Mart 2021'e kadar) Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre idari izin kapsamındaki tüm öğretmenler zorunlu olarak okula (yüz yüze eğitime) alınmazlarken hatta tüm sorumluluk ve riski almak isteyenler için dahi valilik kararı gerekmekte iken yeni dönemde farklı uygulama yapılmasının anlamı nedir?
Çok iyi biliyoruz ki bazı kronik hastalıklar çok risklidir, ayrıca hamilelik süreci gerçekten sorun yaratabilir. Bu nedenle bu noktada keyfiyetlerin önüne geçilmesi gerekir. En azından bu noktada karar vermeye yönelik olarak varsa bilim kurulu tarafından risk durumunda yeni tanımlamalar yapılıp açıklanmalıdır.
2020 dönemi ile son dönemi karşılaştırdığımızda , o dönemde öğretmenin risk ve sorumluluğu üzerine alması koşuluyla dahi görev yapmak tehlikeli/valilik kararına bağlı iken bu dönemde tüm riskler ortadan kalkmış gibi davranılmaktadır.
Bu da tüm risk ve sorumluluğun idare tarafından üstlenildiği anlamına gelmektedir ki izahı gerçekten güçtür. İşte bu noktada standarda ve açıklamaya ihtiyaç vardır.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Adalet ve liyakat diyen Antalya BB, 16 aydır mülakatları yapmıyor
05 Mart 2021 10:57
|Bazı kamu kurumları, açıklama yapılmayınca, hamileleri göreve başlattı
03 Mart 2021 00:04
|Dünyaca ünlü Bingöl balı alırken prolin değerine bakılmalı
01 Mart 2021 11:55
|Yüz yüze eğitim kararı verilen üniversitelerde, aşılamaya öncelik tanınmalı
01 Mart 2021 00:08
|2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü
01 Mart 2021 00:04
|Sözleşmeli eczacı atama yetkisi kime ait? Sağlık Bakanlığı uygulama birliğini sağlamalı
25 Şubat 2021 14:03
|Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6 bin akademisyenin tam listesi
18 Şubat 2021 14:20
|100 bindeki vaka ve aşı sayılarına göre hangi iller açılabilir?
18 Şubat 2021 11:39
|Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2,5 yıldır personel yönetmeliklerini değiştirmedi
17 Şubat 2021 10:02
|TÜİK görevde yükselme yönetmeliğinde yapılan değişiklikler
16 Şubat 2021 08:22