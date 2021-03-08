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Emekli astsubay evinde ölü bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir emekli astsubay, evinde başından tabancayla vurularak ölmüş halde bulundu. Emekli astsubayın beylik tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendisini vurduğu tahmin ediliyor.
 08 Mart 2021 14:41
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Emekli astsubay evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Emekli astsubay Muammer Özgün (63), eşi tarafından salonda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Özgün'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Özgün'ün cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Öte yandan Muammer Özgün'ün, komşusundan beylik tabancasını temizlemek için malzemeler aldığı ifade edildi. Özgün'ün tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendisini vurmuş olabileceği değerlendiriliyor.
İhlas Haber Ajansı
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