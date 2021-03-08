2'si görevdeki öğretmen 5 şüpheli FETÖ'den tutuklandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
|08 Mart 2021 14:55
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bazı örgüt mensuplarının hücre evlerinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 zanlıyı gözaltına aldı. İkametlerdeki aramalarda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Tutuklananlardan görevde olan 2 öğretmenin örgütün "asker mahrem" yapılanması içinde oldukları öğrenildi.
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