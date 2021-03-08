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2'si görevdeki öğretmen 5 şüpheli FETÖ'den tutuklandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
 08 Mart 2021 14:55
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2'si görevdeki öğretmen 5 şüpheli FETÖ'den tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bazı örgüt mensuplarının hücre evlerinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 zanlıyı gözaltına aldı. İkametlerdeki aramalarda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tutuklananlardan görevde olan 2 öğretmenin örgütün "asker mahrem" yapılanması içinde oldukları öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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