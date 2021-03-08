Müşterilerinin güvenini kazanmak için üzerine HES kodunu yazdığı kağıt astı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde pazarcı, müşterilerine güven sağlamak için Hayat Eve Sığar (HES) kodunun bulunduğu kağıdı üzerine asarak satış yapıyor.
|08 Mart 2021 14:59
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Karasu Halk Pazarı'nda esnaflık yapan Erhan Kukuloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulama ile hem güvenlik güçlerine yardımcı olduğunu hem de müşterilerinin beğenisini kazandığını söyledi.
Kukuloğlu, HES kodunun yazılı olduğu kağıdı aracında da kullandığını belirterek, "Güvenlik güçlerine kolaylık sağlıyorum. Müşterilerimiz tezgahta bize güveniyor. Sosyal mesafeye ve maske takmaya özen gösteriyorum." diye konuştu.
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