Erdoğan: Kadına şiddete karşı yeni komisyon kuracağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

İki dönemdir Kadın Kolları Başkanlığımızı yürüten Lütfiye Selva Çam'a partimize yaptığı tüm hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kendisiyle bundan sonra vekil olarak ve üstleneceği yeni sorumluluklarla yakından çalışmayı sürdüreceğiz.

Ayşe Keşir, bilgili, tecrübeli, liyakatlı, gayretli bir kardeşimizdir. İnşallah yeni dönemde Ayşe Keşir ile Kadın Kolları'nın faaliyetlerini daha ileriye taşıyacağız.

Kurulduğu günden beri samimiyetle çalışan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Siyasete kadın inceliğini, üretkenliğini katan tüm kadınlarımıza aynı şekilde teşekkür ediyorum.

Genç kızlarımızla tecrübeli hanım kardeşlerimizin coşkuya ortak olduğu kongrelerdeki o güzel görüntüler umudumuzu ve azmimizi güçlendirdi. Kadın Kollarımız, kadın siyasetçi yetiştiren bir okul haline gelmiştir.

Meclis'teki kadın vekillerimizin büyük bölümü, kadın belediye başkanlarımızın yüzde 80'i işte bu okulda yetişmiştir. Bazı mücadeleler vardır ki karşılığını sadece Rabbimizden umarız.

Yeri geldiğinde tankların önüne çıkıp darbecilerin karşısına dikilen kadınlarımızın haklarını asla ödeyemeyiz. Bugün Türkiye'de siyasetten ekonomiye kadar her alanda kadının adı ve imzası varsa AK Parti'nin ve sizlerin gayretleri sayesindedir.

Ülkemizde tek bir kadının dahi alçakla katledilmesine caddelerin ortasında dövülmesine, son Samsun'da yaşanan hadise asla onlara haklılık payı çıkarmaz. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Biz bunları ne anamuhalefete ne de diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni yapacağız. Dün akşam Adalet bakanım ile tekrar konuştum, bu işi sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi. Ardından malum kişi tutuklandı.