ALES'in tüm sorularını doğru cevapladı... İşte başarının sırrı

TOBB Üniversitesi Hukuk son sınıf Öğrencisi Müşerref Gülsüm Çetinkaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen (2020- ALES/2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda tüm soruları doğru yaparak 100 tam puan aldı. Çetinkaya sınavda nasıl başarılı oldu? Bu başarıyı neye borçlu? Sınava nasıl çalıştınız nasıl hazırlandınız? Anne babasının etkisi nelerdir? Günlük çalışma saatlerini nasıl belirlediniz? Çetinkaya sınavda başarılı olmasını şöyle ifade etti:

"Öncelikle şunu söyleyeyim Ben ALES yönelik günlük çalışma saatleri olan bir program ile çalışmadım. Aslında benim ALES sonucum birkaç aya ya da birkaç yıla yayılan bir çalışmanın değil altına tüm eğitim hayatının sonuçlarından birisi diyebilirim. Öncelikle bunu daha iyi cevap verebilmek için sayısal ve sözel olarak ayırayım. Sayısaldaki başarımı Aslında ben Lise eğitimini borçluyum Kayseri Fen Lisesi mezunuyum, ve Fen Lisesi olarak Kayseri Fen Lisesi iyi liselerden biridir. Fen Lisesi eğitimini biliyorsunuzdur çoğunlukla sayısal iyi sayısal eğitim verilmektedir. TOBB Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde okuyorum. Aynı zamanda TOBB Üniversitesi'nde uluslararası ilişkilerden da çift anadal dan 2020'de mevzuyum. "

Sayısal olarak iyi bir eğitim aldığını söyleyen Çetinkaya, "Matematiğim hep iyiydi Lisede de üzerine iyi bir matematik eğitimi alınca Üzerine konu eksiği tamamlamak için bir çalışma ihtiyacı duymadım. Çünkü lisedeki matematik hocalarına dan çok sağlam bir temel atmamız için yoğun gayret gösterdiler. YGS LYS çalışırken de zaten binlerce soru çözdük zaten. Elimiz pratiklik kazanmıştı diyebilirim. Fen lisesinden mezun birçok arkadaşım beni anlayacaktır ya da üniversite sınavına böyle yoğun arkadaşlar. Çoğumuzun mat-1 zaten böyle iyi oluyor. Benim şu an lise son sınıfta okuyan bir kardeşim var onun sorularını çözüyorum pandemide birlikteyiz şu anda evdeyim O soruyor çözüyorum, bana sordukça o da benim bilgilendiriyor, hatırlatıyor. O yüzden mat-1 bile konu eksiği tamamlamak için herhangi bir çalışma yapmaya ihtiyacı duymadım ama bence bu böyle 4-5 yıllık bir çalışmanın sonucudur.

Sözel Alan için ise şunları dile getirdi: "Zaten hayatım boyunca kitap okumayı seven bir insan o yüzden okunan hızlıdır. Aynı zamanda üniversitede üniversitede de TOBB Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve hukuk okuyorum ve ikisi de uzun okumalara dayanan bölümler o yüzden çok okuma yapıyorum. Bu bölümler aynı zamanda okuduğunu anlama analiz etme ve bunları hızlıca kağıdı aktarma bölümleri o yüzden tek okumada anlayabiliyorum ve tekrar tekrar okuma ihtiyacı duymuyorum Sözel bölümdeki başarımı da buna borçlu olduğunu düşünüyorum birçok arkadaştan duymuşsunuzdur Ales Türkçe için kitap okumak gerekiyor diye Bence benimki de buna dayanıyor. sözel mantık soruları için ben şematik zekalı bir insanım bence yani böyle bir şey şemaya dökmeyi seviyorum sözel mantık sorularına da bunu yaptım.

Başarısının anlattığı video için tıklayın.