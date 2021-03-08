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Savunma sanayisinden genç kızlara davet

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(Savunma sanayisinde çalışan kadınlara) Üniversitelerimizin özellikle mühendislik ve bilişim alanlarında eğitim gören genç kızlarımıza sektörümüzü anlatın. Savunma sanayisinde onlara ihtiyacımız olduğunu bilsinler, çalışmalarında bu alana yönelmelerinde onlara kılavuz olmanızı rica ediyorum"
 08 Mart 2021 15:20
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Savunma sanayisinden genç kızlara davet

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde görev alan kadınlara yönelik, "Üniversitelerimizin özellikle mühendislik ve bilişim alanlarında eğitim gören genç kızlarımıza sektörümüzü anlatın. Savunma sanayisinde onlara ihtiyacımız olduğunu bilsinler, çalışmalarında bu alana yönelmelerinde onlara kılavuz olmanızı rica ediyorum." dedi.

Demir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çevirim içi düzenlenen "Savunma Sanayiine Güç Veren Kadınlar" başlıklı panel öncesinde yaptığı konuşmada, fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle dünyayı güzelleştiren ve daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten ve ülke savunmasına her zaman omuz veren kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bugünün arifesinde hiç görmek istemedikleri şiddet görüntülerinin ortaya çıktığına işaret eden Demir, "Bir insanlık suçu olarak gördüğümüz kadına yönelik her türlü şiddeti ve ayrımcılığı en sert şekilde kınıyoruz." diye konuştu.

Ülkeye hizmetleriyle değer katan, tüm kadınlara örnek olacak, başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere rehber olan, geleceğe yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve özgüveni yüksek kadınların geleceğe yürüyüşte en önemli güvence olduğunu vurgulayan Demir, geçmişten bugüne kadınların bağımsızlık mücadelesinde en ön cephede yer aldığını belirtti.

- "Başkanlığımızda çalışan mesai arkadaşlarımızın yaklaşık yüzde 40'ı kadın"

Demir, hayatın her alanında önemli roller üstlenen kadınların, Türk savunma sanayisinin tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusundaki yürüyüşünün en önemli aktörlerinden olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son 5 yıl içerisinde savunma sanayisinde çalışan sayısı 4 kat artmıştır. Bu artışın yüzde 26'sını kadınlarımız oluşturmaktadır. Bugün Başkanlığımızda çalışan mesai arkadaşlarımızın yaklaşık yüzde 40'ı kadınlardan oluşmaktadır. Son 5 yıl içerisinde Başkanlığımızda çalışan sayımız yaklaşık 2 kat artarken istihdam edilen kadın personel sayımız da aynı oranda artış göstermiştir."

Sektörün iş gücünün önemli bir bölümünü mühendislik ve bilişim alanındaki uzman personelin oluşturduğunu anlatan Demir, sektörde hali hazırda görev yapan kadınlardan da bir istekte bulundu.

Demir, "Üniversitelerimizin özellikle mühendislik ve bilişim alanlarında eğitim gören genç kızlarımıza sektörümüzü anlatın. Savunma sanayisinde onlara ihtiyacımız olduğunu bilsinler, çalışmalarında bu alana yönelmelerinde onlara kılavuz olmanızı rica ediyorum." dedi.

Savunma sanayisinin dünyada ilgiyle takip edilen bir konuma geldiğine işaret eden Demir, 7 Türk firmasının dünyada ilk 100 savunma sanayisi şirketi arasında yer aldığını anımsattı.

Bu başarıda payı olan kadınlara teşekkür eden İsmail Demir, "Sizlerden aldığımız güç ve destekle omuz omuza ülkemizin hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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