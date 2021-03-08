Validen gurbetteki Sinoplulara çağrı: 1 ay gelmeyin
|08 Mart 2021 15:26
|+Aa- Yazdır
Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kadınlar Günü'nde Vali Erol Karaömeroğlu'nun katıldığı programla açıldı. Sinop Belediyesi tarafından eski yaşlılar evi yanında kadınlara tahsis edilen dükkanda kadınlar el emeği göz nuru ürettiği her şeyi sergiliyor. Sinop'un ilk kadınlar kooperatifi olma özelliğini taşıyan kooperatifin açılış kurdelesini Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop CHP Milletvekili Barış Karadeniz ile Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, birlikte kesti.
Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kooperatifin açılışında konuşan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop'un en yüksek riskli iller arasında yer almasıyla ilgili olarak, "Virüsle mücadele de kırmızı kategorideyiz. Onun için bu mücadeleyi ancak tedbirle yenebiliriz. Benim özellikle ilimiz dışında büyük şehirlerde olan Sinoplu hemşerilerimizden ricam ayın sonuna kadar 1 ay boyunca Sinop'a ziyaretlerini ertelerse bizim için büyük bir katkı olur. Bu konuda onlardan destek bekliyoruz. İlimizde yaşayan hemşerilerimizin de il dışına çıkışlarını zorunlu olmadıkça, bir ay boyunca ertelerse virüsle mücadelede büyük katkıları olur. Bu işi ancak tedbirle kazanabiliriz" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Belediye Başkanı 110 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
08 Mart 2021 16:47
|Virüsü unuttular yangını seyretmek için toplandılar
08 Mart 2021 15:55
|Müşterilerinin güvenini kazanmak için üzerine HES kodunu yazdığı kağıt astı
08 Mart 2021 14:59
|Vaka sayısı en fazla azalan ilde 'kalabalıklar vakayı artıracak' uyarısı
08 Mart 2021 14:46
|'Çok yüksek riskli' kentte Validen taziye ve ev ziyaretleri uyarısı
08 Mart 2021 14:18
|Ekmeğinin peşinde olan kadının seyyar aracına çirkin saldırı
08 Mart 2021 13:20
|Kilis'te LED ekranlara yöresel şiveyle 'Seni Çok Sevoruk Erdoğan' görseli yansıtıldı
08 Mart 2021 11:11
|Doğu'nun 'kış cenneti' gündüz bembeyaz, gece ise ışıl ışıl
07 Mart 2021 16:10
|Aksaray'da bir belde yarından itibaren karantinaya alınacak
07 Mart 2021 15:37
|'Çok yüksek riskli' ilde validen 'ekstra önlem' uyarısı
07 Mart 2021 14:47