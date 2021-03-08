Validen gurbetteki Sinoplulara çağrı: 1 ay gelmeyin

Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kadınlar Günü'nde Vali Erol Karaömeroğlu'nun katıldığı programla açıldı. Sinop Belediyesi tarafından eski yaşlılar evi yanında kadınlara tahsis edilen dükkanda kadınlar el emeği göz nuru ürettiği her şeyi sergiliyor. Sinop'un ilk kadınlar kooperatifi olma özelliğini taşıyan kooperatifin açılış kurdelesini Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop CHP Milletvekili Barış Karadeniz ile Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, birlikte kesti.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kooperatifin açılışında konuşan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop'un en yüksek riskli iller arasında yer almasıyla ilgili olarak, "Virüsle mücadele de kırmızı kategorideyiz. Onun için bu mücadeleyi ancak tedbirle yenebiliriz. Benim özellikle ilimiz dışında büyük şehirlerde olan Sinoplu hemşerilerimizden ricam ayın sonuna kadar 1 ay boyunca Sinop'a ziyaretlerini ertelerse bizim için büyük bir katkı olur. Bu konuda onlardan destek bekliyoruz. İlimizde yaşayan hemşerilerimizin de il dışına çıkışlarını zorunlu olmadıkça, bir ay boyunca ertelerse virüsle mücadelede büyük katkıları olur. Bu işi ancak tedbirle kazanabiliriz" diye konuştu.